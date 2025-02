Lei è stata una vera e propria rivelazione alla co – conduzione del Festival di Sanremo. La sua verve ha contagiato proprio tutti, a partire da Carlo Conti.

Katia Follesa: la conosciamo tutti per essere, oltre che una comica, anche una conduttrice televisiva di alcuni programmi in onda su Discovery Channel. Ma, dall’altro lato, è stata anche la compagna di vita di un altro comico, fino a quando non si sono lasciati.

Vi ricordate della coppia Katia Follesa ed Angelo Pisani? Da tempo giravano dei rumors sul loro conto, fino alla notizia della separazione fra i due. Cosa è successo?

Un amore al capolinea per Katia

Katia Follesa è stata la vera e propria rivelazione alla conduzione del Festival di Sanremo: la sua comicità, le sue battute pungenti hanno caratterizzato la serata del mercoledì di Sanremo. Un po’ tutti conoscevano già le qualità della stessa Katia, già da quando era in coppia con Valeria ai tempi di Zelig.

Dall’altro lato, la sua carriera è stata una continua ascesa, non solo dal punto di vista televisivo e per la sua comicità, ma anche per il suo esser cresciuta e diventata una conduttrice televisiva di alcuni programmi dell’emittente Discovery. C’è però un lato di Katia che in pochi conoscono, quello privato.

Per quasi 20 anni è stata la compagna di Angelo Pisani. Si erano conosciuti e innamorati proprio dietro le quinte di Zelig ed è stato proprio ad Alessandro Cattelan, in un suo programma, che ha deciso di parlare della sua separazione dal compagno: “Se ci fossimo mandati a fan*lo più di una volta, a quest’ora saremmo ancora insieme.

Perché si è separata dal marito Angelo

Siamo stati una coppia che è tanto presa cura l’uno dell’altro, ma abbiamo dimenticato la coppia a un certo punto, questo ‘noi’ di cui parlano gli psicoterapeuti. Per non fare stare male l’altro, ci tenevamo le cose dentro. Alla fine questa cosa scoppia. Lui è un uomo meraviglioso, però molto polemico, preciso” – ha spiegato.

Nonostante tutto, i due sono rimasti uniti e legati: “Quando vivevamo insieme, ci confrontavamo sulle idee e scrivevamo insieme. Adesso, quando mi propongono qualcosa, dato che lui è la persona che mi conosce di più ed è un comico bravissimo, la prima persona che chiamo è lui. Ho bisogno sempre del suo lasciapassare” – ha continuato.

Diverse, già da qualche tempo, erano state le voci di crisi e di separazione fra i due, ma né Angelo né Katia avevano confermato o smentito. Fino a quando ha deciso di parlarne apertamente e in pubblico. I due hanno una figlia, Agata, che spesso è comparsa anche nei video social che i due registravano assieme.