Il pane sostenibile di Oropan conquista 26 paesi nel mondo

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Nella giornata di mercoledì 22 luglio 2026, tra Teheran, Washington e il Medio Oriente allargato, la crisi legata ai nuovi raid sull’Iran si è riaccesa dopo l’annuncio iraniano di attacchi contro basi Usa in Giordania e Bahrein, mentre Donald Trump ha approvato un accordo con l’Arabia Saudita sul nucleare civile, in un passaggio che rischia di pesare sugli equilibri regionali. Le informazioni, diffuse in parte da fonti ufficiali e in parte attraverso aggiornamenti in diretta, restano da verificare nei dettagli operativi: al momento non risultano conferme indipendenti complete sull’entità dei danni né su eventuali vittime.

Iran, nuovi raid e la rivendicazione di Teheran

La notizia più pesante arriva da Teheran, che ha dichiarato di aver colpito installazioni militari statunitensi in Giordania e in Bahrein come risposta agli ultimi raid sull’Iran. La comunicazione, rilanciata dai media iraniani e attribuita a fonti governative, parla di “obiettivi militari” legati alla presenza americana nella regione. Non sono stati forniti, almeno nelle prime ore, dettagli tecnici sui vettori impiegati.

Washington, secondo quanto filtra da ambienti diplomatici, sta verificando la portata degli attacchi insieme ai comandi militari nell’area. Una fonte occidentale ha spiegato che “ogni segnalazione viene trattata con il massimo livello di attenzione”, ma ha evitato di confermare la versione iraniana. Prudenza, dunque. Anche perché in Medio Oriente, in queste ore, una parola sbagliata pesa quasi quanto un missile.

La Giordania, alleata degli Stati Uniti e snodo sensibile per la sicurezza regionale, non ha diffuso nell’immediato un bilancio ufficiale. In Bahrein, dove si trova una presenza strategica americana nel Golfo, le autorità hanno mantenuto un profilo basso. Secondo le prime ricostruzioni, l’allerta nelle basi sarebbe stata innalzata già prima della rivendicazione iraniana, dopo una serie di segnali raccolti dall’intelligence.

Trump approva l’accordo nucleare con l’Arabia Saudita

Nello stesso quadro, Donald Trump ha approvato un accordo con l’Arabia Saudita sul nucleare civile, una decisione destinata a far discutere dentro e fuori gli Stati Uniti. L’intesa, secondo quanto riportato negli aggiornamenti disponibili, riguarda la cooperazione tecnologica nel settore energetico e si inserisce nella strategia americana di rafforzamento dei rapporti con Riyad. Un tassello politico, prima ancora che industriale.

Il punto più delicato resta quello delle garanzie. Ogni cooperazione sul nucleare con un Paese del Golfo viene osservata da vicino per il possibile impatto sulla non proliferazione, soprattutto in una fase in cui il confronto con l’Iran è tornato a livelli molto alti. “L’obiettivo è energia, non armamenti”, avrebbe spiegato una fonte vicina all’amministrazione americana, cercando di separare il dossier saudita dalla crisi in corso.

Riyad, da anni, punta a diversificare la propria economia e a ridurre la dipendenza dal petrolio, anche attraverso programmi energetici avanzati. Eppure il tempismo della decisione americana non passa inosservato: mentre Teheran denuncia attacchi e rivendica ritorsioni, Washington consolida il legame con uno dei principali rivali regionali della Repubblica islamica. Il messaggio politico, in quel momento, è difficile da ignorare.

Diplomazie al lavoro, ma il rischio escalation resta alto

Le cancellerie europee seguono la crisi con una preoccupazione che, nei colloqui riservati, viene descritta come “molto concreta”. Unione europea, Nazioni Unite e partner regionali stanno cercando di evitare che la sequenza di raid, rivendicazioni e contromisure trascini l’area in un confronto più ampio. La priorità, spiegano fonti diplomatiche, è impedire un allargamento del conflitto alle rotte energetiche e alle basi occidentali nel Golfo.

Il nodo è la catena delle risposte. Se gli Stati Uniti confermassero un attacco diretto contro proprie strutture in Giordania o Bahrein, la pressione interna per una reazione sarebbe alta. Allo stesso tempo, una risposta militare americana potrebbe spingere l’Iran ad alzare ancora il livello dello scontro. È il meccanismo che le diplomazie temono di più: non una decisione unica, ma una somma di mosse ravvicinate.

In Europa si guarda anche agli effetti economici. Le tensioni nel Golfo possono influire sui mercati dell’energia, sui costi di trasporto e sulla sicurezza delle forniture. Per ora non sono stati comunicati dati ufficiali su interruzioni significative, ma gli operatori monitorano la situazione. “La volatilità aumenta appena si toccano Hormuz e le basi americane”, ha confidato un analista del settore energetico. Frase secca, ma efficace.

Dalla politica italiana agli eventi in evidenza

Nel quadro degli aggiornamenti della giornata, spazio anche alla politica italiana con il caso Fakir e l’intervento di Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio ha definito “irresponsabile” l’idea attribuita al sindaco di Bologna Matteo Lepore, sostenendo che chiamare la piazza rappresenti “una condanna a priori delle forze dell’ordine”. Parole nette, arrivate in un clima già teso sul rapporto tra sicurezza, proteste e responsabilità istituzionali.

Sul fronte economico e della sostenibilità, Icam ha presentato il bilancio di sostenibilità 2025, mettendo al centro la filiera del cacao e la creazione di valore lungo la catena produttiva. In evidenza anche Davines, che ha ottenuto la quarta certificazione B Corp, confermando — secondo l’azienda — il proprio impegno ambientale e sociale. Temi diversi, certo, ma sempre più presenti nell’agenda pubblica.

A Bruxelles si è tenuta la conferenza “Europa e Africa”, organizzata dal gruppo Ecr con Pro Vita & Famiglia, mentre a Roma è stato presentato il Forum delle Città della Notte. Il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, ha spiegato che “il tema della sicurezza non ha colore politico”. Infine, dall’università arriva il riconoscimento a Leonardo Maria Del Vecchio, insignito della laurea honoris causa in Diritto, innovazione tecnologica e sostenibilità. Una giornata fitta. E ancora aperta, soprattutto sul fronte mediorientale.