Mobilità urbana sostenibile: l’UE ridisegna città più sicure e meno dipendenti dall’auto

La Commissione europea ha pubblicato a Bruxelles, in questi giorni, la terza edizione delle linee guida per i Piani urbani della mobilità sostenibile (SUMP, in Italia PUMS) per aiutare città e aree metropolitane a governare traffico, emissioni, sicurezza stradale e accessibilità in una fase di forte pressione climatica e sociale. Il documento aggiorna un modello ormai usato in centinaia di centri europei e lo collega al Green Deal europeo, alla strategia per una mobilità sostenibile e intelligente e al nuovo quadro della rete TEN-T. Non un manuale per addetti ai lavori, nelle intenzioni di Bruxelles, ma uno strumento per decidere come ci si muove, chi resta escluso e quali investimenti finanziare davvero.

Dai piani del traffico alla mobilità delle persone

Il cambio di passo indicato dalla Commissione europea è netto: i nuovi SUMP non devono più limitarsi a far scorrere meglio le auto, ma devono misurare l’accesso concreto a lavoro, scuole, servizi sanitari, commercio e spazi pubblici. La pianificazione, spiegano le linee guida, deve partire dalle persone e dalle imprese, non solo dalla capacità delle strade o dai tempi di percorrenza. È una differenza pratica, prima ancora che teorica.

Nel documento vengono richiamati principi come obiettivi misurabili, visione di lungo periodo, valutazione degli effetti, integrazione tra trasporto pubblico, ciclabilità, pedonalità, sharing e logistica urbana. Una pista ciclabile, una linea tramviaria o una zona a basse emissioni, prese da sole, rischiano di funzionare poco. Inserite in una strategia coerente, invece, possono cambiare abitudini. E solo allora diventano politica urbana, non semplice arredo amministrativo.

Trasporto pubblico, logistica e nodi TEN-T al centro dei PUMS

Nel nuovo quadro europeo il trasporto pubblico resta l’asse portante della mobilità urbana sostenibile, insieme alla mobilità attiva e condivisa. Per le città italiane il passaggio è delicato: la transizione non può poggiare soltanto sull’auto elettrica privata, ma richiede autobus più frequenti, reti tramviarie, metropolitane, corsie preferenziali, nodi di interscambio e tariffe integrate. “Servizi affidabili e accessibili” è la formula che torna nel testo comunitario, con un messaggio piuttosto chiaro agli enti locali.

La novità più vincolante riguarda la rete TEN-T: i 431 nodi urbani europei dovranno adottare un Piano urbano della mobilità sostenibile entro la fine del 2027. Non si parla più solo di confini comunali, perché pendolari, merci, turismo e servizi si muovono su aree molto più ampie. Bruxelles chiede di ragionare sulla “città funzionale”, cioè sul territorio reale degli spostamenti quotidiani.

Dentro questa cornice entra con più forza anche la logistica urbana. E-commerce, consegne rapide, furgoni in doppia fila, aree di carico e scarico, micro-hub e ultimo miglio non possono restare fuori dai piani. Nelle città storiche italiane, da Roma a Firenze, da Napoli a Bologna, il tema è visibile ogni mattina: marciapiedi occupati, corsie bloccate, conflitti con pedoni e ciclisti. Senza una regia, avverte la Commissione, la riduzione di traffico ed emissioni resta parziale.

Sicurezza stradale, inclusione e partecipazione dei cittadini

Le linee guida collegano in modo diretto mobilità sostenibile e sicurezza stradale. Pedoni, ciclisti e utenti della micromobilità non vengono più descritti come presenze laterali, ma come parte centrale del sistema. Per questo i PUMS dovrebbero prevedere reti ciclabili continue, attraversamenti protetti, marciapiedi accessibili, moderazione della velocità e percorsi sicuri verso scuole e fermate del trasporto pubblico.

C’è poi il capitolo dell’inclusione, che la Commissione considera parte della qualità del piano. La mobilità deve essere accessibile a chi ha redditi bassi, vive in periferia, ha disabilità, è anziano o dipende da collegamenti deboli. Il documento richiama la povertà dei trasporti, cioè la difficoltà di sostenere i costi degli spostamenti o di raggiungere servizi essenziali senza un’auto. In molte aree italiane, non solo rurali, è un problema quotidiano.

Bruxelles insiste anche sulla partecipazione: cittadini, associazioni, imprese, gestori dei servizi e amministrazioni devono essere coinvolti già nelle prime fasi, non a decisioni prese. Zone a traffico limitato, riduzione della sosta, corsie bus e limiti di velocità spesso generano resistenze. Senza confronto e dati comprensibili, ha spiegato la Commissione nel documento, anche misure utili possono diventare fragili sul piano politico.

Per l’Italia la sfida è passare dai documenti agli effetti reali

Per l’Italia l’aggiornamento europeo arriva mentre molte città hanno approvato o stanno rivedendo i propri PUMS, con risultati però non omogenei. In alcuni casi i piani guidano investimenti, cantieri e scelte sulla sosta; in altri restano documenti poco collegati ai bilanci, ai progetti infrastrutturali e alle decisioni urbanistiche. È qui che si giocherà la partita, più che nelle dichiarazioni di principio.

Le nuove linee guida chiedono monitoraggio, indicatori e correzioni in corso d’opera: emissioni, congestione, incidentalità, quota modale, qualità dell’aria, accesso ai servizi. Un piano, in questa impostazione, non va approvato e archiviato. Deve essere verificato, aggiornato, finanziato. Anche quando i risultati non coincidono con le attese.

Il messaggio europeo, alla fine, è semplice: i Piani urbani della mobilità sostenibile non sono un adempimento burocratico, ma una leva per rendere le città più accessibili, sicure e meno dipendenti dall’auto privata. Per i Comuni italiani significherà integrare trasporto pubblico, mobilità attiva, logistica, sicurezza e politiche climatiche in una sola agenda. Meno traffico inutile, meno incidenti, più alternative reali: sarà su questo terreno, nei prossimi anni, che si misurerà la qualità della mobilità urbana.