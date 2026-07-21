Specie aliene invasive: l’Europa avanza, ma l’invasione non si ferma

L’Unione europea ha rafforzato tra il 2019 e il 2024 la risposta contro le specie aliene invasive, presenti ormai in tutti gli Stati membri, per ridurre i danni a biodiversità, ecosistemi ed economia: lo indica il nuovo briefing dell’Agenzia europea dell’ambiente pubblicato il 29 giugno 2026 a Copenaghen, che valuta l’attuazione del Regolamento UE 1143/2014. Il quadro, però, resta aperto. Le misure funzionano quando arrivano presto, ma molte specie continuano ad avanzare lungo fiumi, aree urbane, porti e corridoi di trasporto.

Specie aliene invasive, il quadro europeo secondo l’Agenzia dell’ambiente

Nel rapporto “Recent progress in managing invasive alien species in the EU”, l’EEA prende in esame 87 specie aliene invasive di rilevanza unionale segnalate dagli Stati membri nel periodo 2019-2024. Sono organismi introdotti fuori dal loro areale naturale — piante, animali, in alcuni casi altri gruppi biologici — capaci di alterare habitat, competere con le specie autoctone e incidere anche su agricoltura, pesca, gestione delle acque e salute pubblica.

La mappa descritta dall’Agenzia non riguarda un singolo fronte. Le specie di rilevanza unionale sono presenti nell’ambiente di tutti i Paesi dell’Unione e i punti più esposti si trovano nelle zone densamente abitate, lungo i corsi d’acqua e vicino ai grandi nodi logistici. Porti, magazzini, infrastrutture di trasporto: luoghi di passaggio continuo, dove una pianta ornamentale sfuggita al controllo o un organismo trasportato con le merci può trovare una via d’ingresso.

Tra le presenze più diffuse figurano la tartaruga palustre americana, segnalata da 26 Stati membri, l’ailanto da 24, la balsamina dell’Himalaya da 23, il gambero della California e il persico sole da 22. Il panace di Mantegazza, rilevato da 21 Paesi, completa il gruppo delle specie più ricorrenti. Nomi diversi, effetti spesso simili: colonizzazione rapida, pressione sugli habitat locali, squilibri nelle catene ecologiche.

Eradicazione rapida, più interventi e risultati in crescita

Il dato che l’Agenzia europea dell’ambiente considera più incoraggiante riguarda l’aumento delle azioni di eradicazione rapida. Nel periodo analizzato, 23 Stati membri hanno effettuato oltre 300 interventi contro 54 specie aliene invasive di rilevanza unionale; nel precedente ciclo di rendicontazione i Paesi coinvolti erano stati 14. Un salto non marginale, anche se il lavoro resta disomogeneo.

Secondo il briefing, circa il 60% delle azioni rapide ha avuto un esito pienamente, parzialmente o temporaneamente positivo. In pratica, intervenire quando una specie è appena comparsa consente di limitarne la diffusione e di ridurre i costi, prima che l’insediamento diventi stabile. Solo allora, spiegano i tecnici dell’EEA nel documento, la probabilità di successo è più alta; dopo, il controllo diventa più lungo, caro e spesso incompleto.

Accanto agli interventi immediati, gli Stati membri hanno realizzato più di 4.200 misure di gestione a lungo termine rivolte a 61 specie. Oltre la metà, secondo l’Agenzia, ha contribuito a ridurre gli impatti negativi sulla biodiversità, mentre per molte azioni gli effetti devono ancora essere valutati. Più di 1.400 misure hanno portato a eradicazioni complete, parziali o temporanee; oltre 300 hanno ottenuto risultati di contenimento e un numero analogo ha prodotto risultati di controllo.

Dalle tartarughe ai calabroni, le specie che continuano ad avanzare

Il miglioramento della risposta europea non significa che il problema sia sotto controllo. Le specie aliene invasive continuano a diffondersi nell’Unione e, avverte l’EEA, nuove introduzioni restano probabili. Alcune specie si muovono in più direzioni, come l’oca egiziana e il procione; altre avanzano da aree più circoscritte, passo dopo passo.

Tra i casi osservati negli ultimi anni c’è il calabrone asiatico, indicato nel briefing tra le specie che hanno continuato a espandersi gradualmente. Non è solo una questione di presenza sul territorio. Quando una specie si stabilizza, può modificare rapporti ecologici già fragili, entrare in competizione con fauna e flora locali e rendere necessari interventi ripetuti, con costi pubblici non sempre facili da sostenere.

Il nodo, per l’Unione, è la tempestività. La prevenzione rimane la prima barriera, ma quando non basta servono sistemi di allerta precoce, monitoraggi locali e procedure rapide tra amministrazioni, autorità ambientali e operatori sul territorio. In quel momento — spesso prima che il fenomeno diventi visibile al grande pubblico — si decide se una nuova introduzione resterà un episodio isolato o diventerà un’emergenza ambientale destinata a durare.

Vie di introduzione, liste nazionali e prossimi passi dell’UE

Un capitolo centrale del rapporto riguarda le vie di introduzione e diffusione. Tutti gli Stati membri hanno individuato almeno una via prioritaria e dispongono di piani d’azione. Le situazioni più frequenti riguardano la fuga o il rilascio da ambienti controllati: animali da compagnia, specie da acquario o terrario, piante ornamentali finite fuori dai giardini e dai vivai.

Altre vie sono legate ai trasporti. Organismi trasportati senza intenzione con materiali, imbarcazioni, attrezzature da pesca o merci possono superare confini nazionali senza essere notati. È qui che porti, fiumi, zone umide, aree urbane e reti logistiche diventano corridoi di diffusione, naturali o artificiali. Una catena fatta di piccoli passaggi, difficile da ricostruire quando l’invasione è già partita.

Il briefing segnala anche il ruolo delle liste nazionali: 13 Stati membri hanno istituito elenchi di specie aliene invasive di interesse nazionale, con numeri molto variabili. Questi strumenti integrano la lista europea e permettono di includere specie problematiche per territori specifici, magari non ancora diffuse su scala continentale. Il Regolamento UE 1143/2014 punta proprio a prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli impatti negativi su ecosistemi e biodiversità.

Il messaggio dell’Agenzia europea dell’ambiente è netto, pur senza toni allarmistici. L’Europa ha dimostrato che agire presto funziona, ma la diffusione continua e richiede una strategia più stabile: prevenzione, controlli, gestione degli habitat, collaborazione tra Stati membri e responsabilità dei cittadini. Anche un rilascio “innocuo”, come una tartaruga d’acquario in uno stagno, può diventare l’inizio di un problema molto più grande.