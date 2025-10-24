Ikea sorprende con la Phone Sleep Collection: mini letti per smartphone, ecco come funziona e dove sarà disponibile.

Chi avrebbe mai pensato che anche gli smartphone avrebbero “dormito”? Eppure, ci ha pensato Ikea. Il colosso svedese dell’arredamento ha lanciato un’idea geniale e un po’ ironica che ha subito conquistato il web: un mini letto per smartphone capace non solo di “far riposare” il telefono, ma anche di ricaricarlo e premiare economicamente chi riesce a disconnettersi per davvero.

La trovata rientra nella nuova Phone Sleep Collection, una linea pensata per promuovere il “riposo digitale” e migliorare la qualità del sonno delle persone, sempre più disturbata dall’uso continuo dei dispositivi elettronici.

Il mini letto Ikea che fa dormire meglio il tuo smartphone

L’idea è semplice ma dal forte impatto simbolico. Il mini letto per smartphone si monta come un normale prodotto Ikea con istruzioni e viti incluse ma in versione tascabile. Realizzato in legno e corredato di copertina e chip NFC, questo accessorio rappresenta un invito concreto a “mettere a dormire” il telefono, lasciandolo da parte durante le ore notturne.

Il funzionamento è tanto curioso quanto ingegnoso. Una volta posizionato lo smartphone nel mini letto, il chip NFC integrato rileva l’inattività del dispositivo e invia i dati a un’app dedicata sviluppata da Ikea.

Se l’utente riesce a non toccare il telefono per almeno sette ore consecutive, per una settimana intera, riceve un buono di circa 23 euro da spendere nei negozi Ikea. Una sorta di “premio per la disconnessione”, che trasforma la sfida del dormire bene in un piccolo gioco quotidiano.

Per ora, la Phone Sleep Collection è disponibile esclusivamente nei negozi Ikea degli Emirati Arabi Uniti dove il pubblico ha accolto con entusiasmo l’idea. I voucher possono essere utilizzati per acquisti superiori a 200 euro, ma solo all’interno dei punti vendita locali.

Non ci sono ancora conferme ufficiali su un rilascio europeo. Ma l’interesse mediatico e la viralità del progetto fanno pensare che un debutto in altri mercati sia solo questione di tempo.

Oltre all’aspetto ludico, Ikea mira a sensibilizzare sull’importanza di limitare l’uso dello smartphone prima di dormire, abitudine che secondo diversi studi può migliorare la qualità del sonno e ridurre lo stress digitale.

Con questo mini letto per smartphone, Ikea dimostra ancora una volta la sua capacità di unire design, tecnologia e consapevolezza sociale. Un oggetto ironico, ma con un messaggio serio: prendersi una pausa dallo schermo è il primo passo verso un riposo davvero rigenerante. E se oltre a dormire meglio possiamo anche guadagnare soldi veri, il sogno diventa finalmente una buona abitudine.