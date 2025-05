A partire dal 29 aprile, i cittadini italiani possono richiedere un nuovo Bonus che scadrà il 27 maggio. Chi può richiederlo?

Questo intervento, annunciato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, segna un passo importante verso la promozione della mobilità sostenibile e della transizione ecologica nel nostro Paese.

Il Bonus Colonnine Elettriche è principalmente rivolto a due categorie: utenti privati e condomini. L’obiettivo è quello di incoraggiare la diffusione delle colonnine di ricarica, facilitando l’accesso a queste infrastrutture fondamentali per i veicoli elettrici. Le modalità di rimborso sono molto vantaggiose: gli utenti domestici possono ottenere un rimborso fino all’80% delle spese sostenute, con un massimale di 1.500 euro. Per i condomini, che decidono di installare colonnine condivise, il rimborso può arrivare fino a 8.000 euro, sempre con la stessa percentuale di copertura.

Spese ammissibili al rimborso

Il bonus copre una vasta gamma di spese legate all’infrastruttura di ricarica. Tra le spese ammissibili troviamo:

Acquisto della colonnina o wallbox : il costo principale, che include le colonnine di ricarica domestiche e quelle per uso condominiale.

: il costo principale, che include le colonnine di ricarica domestiche e quelle per uso condominiale. Opere edili e impianti elettrici : le spese necessarie per la preparazione del sito e per le installazioni elettriche, garantendo che l’infrastruttura sia sicura e conforme alle normative vigenti.

: le spese necessarie per la preparazione del sito e per le installazioni elettriche, garantendo che l’infrastruttura sia sicura e conforme alle normative vigenti. Spese di progettazione, direzione lavori e collaudo : fondamentali per garantire che l’installazione sia eseguita da professionisti qualificati.

: fondamentali per garantire che l’installazione sia eseguita da professionisti qualificati. Costi per l’allaccio alla rete elettrica: per assicurare che le colonnine siano correttamente collegate alla rete elettrica, le spese di allaccio rientrano tra quelle rimborsabili.

Tuttavia, non tutte le spese sono coperte. Sono escluse dal rimborso:

Tasse, imposte e oneri generici : il bonus non copre le spese fiscali.

: il bonus non copre le spese fiscali. Costi per consulenze non legate alla progettazione e installazione : queste spese non sono considerate necessarie per l’ottenimento del bonus.

: queste spese non sono considerate necessarie per l’ottenimento del bonus. Servizi non strettamente connessi all’acquisto e installazione: come attività di marketing o pubblicità, non funzionali alla creazione dell’infrastruttura di ricarica.

Per usufruire del rimborso, è necessario rispettare alcuni requisiti fondamentali. Innanzitutto, tutte le spese devono essere tracciabili, effettuate tramite pagamento elettronico e supportate da fatture. È indispensabile allegare la certificazione di conformità dell’impianto, rilasciata da un installatore qualificato, che attesti che l’installazione è stata effettuata secondo le normative vigenti.

È importante notare che il bonus copre esclusivamente le spese sostenute nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2024. Pertanto, le richieste che includano costi al di fuori di questo arco temporale non verranno considerate, rendendo fondamentale pianificare le spese di conseguenza.

Come presentare la domanda

La presentazione della domanda deve avvenire esclusivamente in modalità telematica attraverso la piattaforma messa a disposizione da Invitalia. Gli utenti devono utilizzare uno dei seguenti strumenti di identificazione:

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)

Carta d’Identità Elettronica (CIE)

Carta Nazionale dei Servizi (CNS)

Dopo aver effettuato l’accesso, sarà necessario navigare fino alla sezione “Colonnine Domestiche”, dove gli utenti possono compilare i moduli richiesti e caricare tutta la documentazione necessaria. È fondamentale completare questa operazione con attenzione per evitare ritardi o problemi nell’elaborazione della richiesta. La piattaforma resterà attiva fino al 27 maggio 2025, offrendo circa un mese di tempo per presentare le domande e garantire un processo fluido per tutti i richiedenti.

In aggiunta al Bonus Colonnine Elettriche, il governo italiano ha attivato ulteriori incentivi per sostenere le famiglie e promuovere la sostenibilità. Tra questi troviamo il Bonus Nuovi Nati, che sarà disponibile dal 17 aprile 2025 e prevede un contributo una tantum di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato dal 1 gennaio 2025. Inoltre, è attivo il Bonus moto e scooter elettrici, che offre un rimborso fino al 40% della spesa per la rottamazione di un veicolo vecchio. Infine, si segnala l’Assegno Unico Universale, il cui pagamento di aprile ha subito un ritardo a causa delle festività pasquali, ma continua a rappresentare un importante sostegno per le famiglie italiane.