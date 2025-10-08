Bonus fino a 550 euro al mese se hai questa patologia: quali documenti preparare, come presentare la domanda e cosa c’è da sapere.

Il bonus tiroide nel 2025 rappresenta un importante sostegno economico riconosciuto dall’INPS a favore di chi convive con patologie tiroidee gravi, come il tiroidismo e altre condizioni correlate.

Questo assegno mensile è pensato per agevolare l’accesso a terapie e cure spesso onerose, garantendo un supporto concreto a chi ha una invalidità certificata superiore al 74%.

Cos’è il bonus tiroide e chi può beneficiarne

Il bonus tiroide è un assegno di natura assistenziale che viene erogato dall’INPS a chi soffre di disturbi della tiroide con un grado di invalidità accertato pari o superiore al 74%. Per accedere a questo beneficio è indispensabile sottoporsi a una visita di accertamento medico presso la Commissione dell’INPS, che valuta la gravità della patologia.

Le condizioni cliniche che consentono di richiedere il bonus includono:

Carcinomi tiroidei ;

; Gozzo ;

; Ipotiroidismo.

In caso di asportazione totale della tiroide, il bonus può essere comunque riconosciuto se l’invalidità è compresa tra il 74% e il 100%, sebbene non tutte le persone in questa situazione possano accedervi automaticamente. La valutazione medica è dunque fondamentale per stabilire i requisiti necessari. L’importo del bonus varia in base al livello di invalidità riconosciuto, oscillando da un minimo di 286 euro fino a un massimo di 550 euro mensili per chi presenta un’invalidità totale (100%). Questa somma viene corrisposta mensilmente dall’INPS, rappresentando un sostegno economico rilevante per affrontare le spese legate alla gestione della malattia.

Per inoltrare la domanda è necessario seguire alcuni passaggi fondamentali. In primo luogo, il richiedente deve prenotare e sostenere una visita presso la Commissione medica dell’INPS, che rilascerà un certificato attestante la presenza di una delle patologie tiroidee riconosciute. Questa visita è cruciale per la valutazione del grado di invalidità. La domanda può essere presentata direttamente online sul portale ufficiale dell’INPS, nella sezione dedicata a “Invalidità civile”.

In alternativa, è possibile avvalersi del supporto di un patronato o di un Centro di Assistenza Fiscale (CAF), che assistono nella compilazione e nell’invio della richiesta.Una volta completata la procedura, l’INPS fissa una data per la visita medica in base alla disponibilità degli appuntamenti presso l’ASL competente, individuata in base al codice di avviamento postale di residenza del richiedente.

Il bonus tiroide 2025 conferma così il suo ruolo essenziale nel sistema di tutela sociale, garantendo un aiuto concreto a chi affronta quotidianamente le difficoltà legate a malattie tiroidee invalidanti.