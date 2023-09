Gomphrena globosa: coltivazione e proprietà

La Gomphrena Globosa è una pianta di origine tropicale con fiori di varie tonalità dalla forma sferica. Le fioriture sono estive, ma procedono fino all'arrivo dei primi freddi. Si tratta di un arbusto caro alla tradizione medica naturalistica, in quanto è un tipo di amarantacea che vanta proprietà alleate della salute e del benessere, se anche non tutte confermate dalla scienza.

La Gomphrena globosa, nota anche come Amaranto globoso, è una pianta della famiglia delle Amaranthaceae di origine tropicale. Ha fioriture estive che proseguono fino all’arrivo dei primi freddi ed è nota per la sua tolleranza alla siccità elevata. Il che la rende una piantina apprezzatissima da chi è alle prime armi con il giardinaggio.

Di fatti, la Gomphrena non richiede cure specifiche, non teme le dimenticanze a proposito di irrigazioni, né ha preferenze sul tipo di terreno. Ma a patto che sia drenato, in quanto gli eventuali ristagni idrici ne possono alterare la stabilità e portare a pericolosi marciumi delle radici.

Va anche ricordato che la Gomphrena è una pianta cara alla medicina naturale, che la impiega spesso nel trattamento di alcuni malanni. Ed è anche una valida alleata della bellezza, in quanto l’acqua distillata fatta con fiori e foglie non ha nulla da invidiare alla comune acqua di rose. Il tonico è infatti purificante ed emolliente, ma anche ringiovanente.

Se però intendiamo assumere integratori a base di Gomphrena per alcuni disturbi, va sottolineato che gli effetti della pianta non sono confermati tutti da accurate ricerche mediche. Se invece vogliamo solo coltivarla per colorare il giardino, non ci resta che rimboccarci le maniche e mettere i guanti da giardiniere.

Gomphrena globosa: coltivazione

L’Amaranto globoso è una delle varietà da fiore del genere Gomphrena, che appartengono alla famiglia delle Amaranthaceae, con origini sudamericane e del Centro America. Se la pianta originaria vanta colorati fiori sui toni del rosa, con le successive ibridazioni li si può reperire anche in arancio, bianco, viola, rosso e lilla.

Se vogliamo coltivare la pianta in giardino, il momento più opportuno per trapiantarla è in tarda primavera, quando il rischio di gelate è scongiurato. Va scelta una posizione in pieno sole, in quanto la Gomphrena globosa cresce nei climi tropicali ed è avida di luce. Le irrigazioni devono essere regolari ma non eccessive.

La qualità del terreno ideale va da un pH di 6,1 a uno di 7,5, ma la pianta non si scompone troppo se il suolo vira più verso l’alcalino o l’acido. Di fatto, la cosa davvero importante è che sia correttamente drenato, in quanto non tollera i ristagni idrici, che possono favorire il marciume radicale.

Il fittone della Gomphrena si estende parecchio, il che significa scavare una buca di una certa misura per favorire la crescita e, in caso di coltivazione in vaso, si dovrà optare per un contenitore alto. Le cultivar Gomphrena sono sensibili all’oidio, alla muffa grigia e alle macchie fogliari fungine, ma si solito non hanno troppi problemi di parassiti.

Le proprietà benefiche della Gomphrena Globosa

La Gomphrena globosa vanta proprietà antibatteriche riconosciute dalla scienza: è stato clinicamente dimostrato che l’estratto della pianta è efficace contro 5 batteri gram-positivi e 8 gram-negativi. I primi includono Bacillus Cereus e Staphylococcus Aureus, i secondi Escehrichia Coli e Salmonella Typhi.

All’estratto della pianta sono anche riconosciute proprietà antifungine contro 3 ceppi, che includono Candida Albicans, Aspergillus Niger e Saccharomyces Cerevisiae. Il tè della pianta è inoltre sorseggiato in varie parti del mondo come rimedio depurativo e antiossidante, ma anche per il trattamento dei calcoli biliari. Ma in questo caso la scienza non ha confermato la sua efficacia.

E ancora, se anche la medicina non si sbilanci, i rimedi a base di Gomphrena globosa sembrano essere validi alleati per abbassare glicemia e pressione alta. In parte ci sono ricerche cliniche in grado di sostenere questa attività ipoglicemizzante e ipotensiva, ma senza specifiche sulle dosi considerate sicure.

Il tè e l’infuso di fiori freschi sono anche adoperati per via topica per il trattamento di ferite e cute problematica, in quanto la pianta migliorerebbe la struttura della pelle. Si tratta di una soluzione fonte di antiossidanti, che può essere stesa come struccante o anche mescolata ad argille per maschere depuranti.

