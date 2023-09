Parodia magnifica: come prendersene cura

La Parodia magnifica è una splendida pianta grassa originaria del Brasile, dalla riconoscibile forma a cono e capace di produrre dei vistosi fiori di colore giallo. Amante dei climi caldi e leggermente secchi, la pianta viene oggi coltivata come varietà ornamentale, sia in casa che in giardino. Sebbene le piante grasse non richiedano grandi interventi, è indispensabile prendersi cura regolarmente della Parodia magnifica, anche per stimolare la crescita dei fiori.

Fonte immagine: Pixabay

La Parodia magnifica rappresenta di certo una delle piante grasse più amate, grazie alle sue singolari forme e alla sua splendida fioritura. La pianta è infatti in grado di produrre dei vistosi fiori di colore giallo, seppur non frequentemente. Adatta sia alla coltivazione in vaso che in una piccola aiuola, come tutte le piante grasse non ha bisogno di particolari interventi, tuttavia è utile seguire alcuni consigli per potersene prendere cura. Ma come fare?

Come di consuetudine, prima di procedere con la coltivazione della Parodia magnifica è utile chiedere un parere al proprio fornitore di prodotti di botanica di fiducia, per vagliare la compatibilità tra il clima tipico del proprio luogo di residenza e le necessità della pianta. Di seguito, qualche informazione utile.

Parodia magnifica: come prendersene cura

Con il termine scientifico Parodia magnifica si identifica una pianta grassa appartenente alla famiglia delle Cactacee, originaria del Brasile e oggi coltivata in tutto il mondo a scopo ornamentale. Per quanto nei luoghi d’origine sia ancora abbastanza diffusa, da qualche anno l’IUCN ha inserito questa specie nella lista dei vegetali a rischio d’estinzione: un tempo endemica e dalla veloce crescita spontanea, oggi è perlopiù coltivata.

Come molte specie appartenenti alle Cactacee, la Parodia magnifica si caratterizza per una forma cilindrica, suddivisa in coste laterali, ricoperte sul profilo da spine mediamente morbide. La pianta può raggiungere anche il metro d’altezza, in condizioni di crescita favorevole, e può produrre dei vistosi fiori di colore giallo. La fioritura avviene solitamente in estate, da maggio inoltrato fino alle prime settimane di settembre, in corrispondenza con l’aumento delle temperature.

Necessità della pianta

Prima di coltivare e prendersi cura della Parodia magnifica, è indispensabile apprendere le necessità della pianta per poter assicurare una crescita sana e rigogliosa:

Clima : la pianta predilige i climi temperati, tendenti al caldo e mediamente secchi, con temperature costantemente sopra ai 25 gradi nella sua fase di attività. Tuttavia, si tratta di una pianta anche abituata alle escursioni termiche notturne nei luoghi d’origine e, seppure inattiva, può resistere fino a 4 gradi centigradi;

: la pianta predilige i climi temperati, tendenti al caldo e mediamente secchi, con temperature costantemente sopra ai 25 gradi nella sua fase di attività. Tuttavia, si tratta di una pianta anche abituata alle escursioni termiche notturne nei luoghi d’origine e, seppure inattiva, può resistere fino a 4 gradi centigradi; Terreno : la Parodia magnifica predilige un terreno morbido e molto drenante, meglio se sabbioso e ricco anche di un substrato di ghiaia, per favorire il deflusso dell’acqua;

: la Parodia magnifica predilige un terreno morbido e molto drenante, meglio se sabbioso e ricco anche di un substrato di ghiaia, per favorire il deflusso dell’acqua; Esposizione : naturalmente, come la gran parte delle piante grasse, anche questa specie ama la luce solare e l’esposizione diretta al sole, anche nelle giornate più afose dell’anno;

: naturalmente, come la gran parte delle piante grasse, anche questa specie ama la luce solare e l’esposizione diretta al sole, anche nelle giornate più afose dell’anno; Annaffiature: sempre similmente alle altre piante grasse, anche la Parodia magnifica non necessita di un apporto eccessivo di acqua, poiché in grado di resistere anche a lunghi periodi di siccità. È tuttavia utile procedere con una piccola annaffiatura ogni quattro o cinque giorni, soprattutto nei periodi più afosi dell’anno.

Parodia magnifica: coltivazione in vaso o in giardino

La Parodia magnifica può essere facilmente coltivata sia in vaso che in giardino, prestando attenzione alla sua posizione. È infatti indispensabile che possa ricevere quanta più luce solare possibile, di conseguenza dimore interne o esterne all’ombra non permetteranno alla pianta di crescere in modo rigoglioso. In ogni caso, sul fondo del vaso andrà predisposto un letto di ghiaia o cocci per favorire il deflusso dell’acqua, dopodiché si procede riempiendo con del terriccio morbido, drenante e misto a sabbia. In giardino, invece, è utile una piccola vangatura preventiva e l’aggiunta sempre di componenti sabbiose, per rendere il terreno privo di ristagni.

Questa pianta grassa viene coltivata normalmente a partire dai semi, poiché non produce polloni che possono essere recuperati per ottenere nuovi esemplari. Poiché questa modalità non è molto semplice, anche perché i semi hanno dimensioni molto ridotte, nella maggior parte dei casi si ricorre a piantine d’acquisto, da rinvasare o trapiantare in un secondo momento in dimora definitiva. Fortunatamente, la pianta non soffre troppo lo shock da rinvaso o trapianto e, proprio per questo, attecchirà nel nuovo suolo senza grandi intoppi.

Come prendersi cura della Parodia magnifica

Così come tutte le piante ornamentali, anche la Parodia magnifica ha bisogno di ricevere delle cure cicliche. Spesso si pensa erroneamente che le piante grasse possano sopravvivere senza grandi interventi esterni. Ma, sebbene l’impegno richiesto sia inferiore rispetto ad altre varietà ornamentali, è invece necessario provvedere con una certa frequenza.

Fra le cure più tipiche per questa pianta, si elencano:

Fertilizzazione : la Parodia magnifica non disdegna terricci ricchi di sostanze nutritive, pur non gradendo eccessi di componenti azotate. Di questo motivo, durante la fase di attività è utile aggiungere nel terreno del compost o altri fertilizzanti organici, all’incirca una volta al mese;

: la Parodia magnifica non disdegna terricci ricchi di sostanze nutritive, pur non gradendo eccessi di componenti azotate. Di questo motivo, durante la fase di attività è utile aggiungere nel terreno del compost o altri fertilizzanti organici, all’incirca una volta al mese; Irrigazione : come già accennato, la pianta non richiede un apporto d’acqua eccessivo, ma durante l’estate è bene garantire un po’ d’acqua ogni quattro o cinque giorni, anche in relazione al livello di umidità del terreno;

: come già accennato, la pianta non richiede un apporto d’acqua eccessivo, ma durante l’estate è bene garantire un po’ d’acqua ogni quattro o cinque giorni, anche in relazione al livello di umidità del terreno; Potature : in genere la Parodia magnifica non ha bisogno di potature, tuttavia sulle sue coste laterali potrebbero verificarsi danneggiamenti e lacerazioni, che possono essere minimizzate o ridotte avvalendosi di lame sterili;

: in genere la Parodia magnifica non ha bisogno di potature, tuttavia sulle sue coste laterali potrebbero verificarsi danneggiamenti e lacerazioni, che possono essere minimizzate o ridotte avvalendosi di lame sterili; Malattie e parassiti : la Parodia magnifica soffre l’attacco di acari, afidi e soprattutto della cocciniglia. Per tenere sotto controllo questi infestanti, è possibile ricorrere all’olio di neem oppure al sapone molle potassico;

: la Parodia magnifica soffre l’attacco di acari, afidi e soprattutto della cocciniglia. Per tenere sotto controllo questi infestanti, è possibile ricorrere all’olio di neem oppure al sapone molle potassico; Cura in inverno: se la pianta viene coltivata in casa, è sufficiente mantenere una temperatura invernale sopra ai 20 gradi. All’esterno, invece, la Parodia magnifica può resistere fino a 4 gradi, ma è consigliato prevedere coperture e ripari affinché possa approfittare di una temperatura più generosa. Utile è anche la pacciamatura del terreno con corteccia, paglia o segatura.

