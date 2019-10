Glifosato provoca tumore al seno anche a basse concentrazioni

Durante lo studio gli scienziati hanno esposto in vitro delle cellule mammarie al glifosato, per un tempo di 21 giorni. Al fine di valutare l’eventuale formazione di tumori le cellule sono state in seguito impiantate nei topi. Tuttavia lo sviluppo di forme tumorali non è scattato finché all’esposizione al pesticida è seguita quella a molecole connesse con lo stress ossidativo .

