Non a caso un minore assorbimento di raggi solari o una minore presenza della vitamina sarebbero correlati alla possibilità di sviluppare il cancro al seno, come mostrano le percentuali in aumento degli ultimi anni. Non solo perché una scarsa esposizione solare favorirebbe un aumento della mortalità per malattie cardiovascolari, diabete , ipertensione e alcune forme tumorali.

La vitamina D è una presenza preziosa per il benessere delle ossa , è in grado di contrastare le infezioni e la produzione è agevolata dall’esposizione al sole in particolare durante la prima parte della giornata.

Le informazioni riportate su GreenStyle.it sono di natura generale e non possono essere utilizzate per formulare indagini cliniche, non devono essere considerate come suggerimenti per la formulazione di una diagnosi, la determinazione di un trattamento, l’assunzione o la sospensione di un farmaco , non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico generico, di uno specialista , di un dietologo o di un fisioterapista. L’utilizzo di tali informazioni e’ sotto la responsabilita’, il controllo e la discrezione unica dell’utente. Il sito non e’ in alcun caso responsabile del contenuto, delle informazioni, dei prodotti e dei servizi offerti dai siti ai quali greenstyle.it puo’ rimandare con link.