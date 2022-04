Giornata nazionale del mare: storia e iniziative

L’11 aprile si celebra la Giornata Nazionale del Mare, da non confondere con la Giornata Mondiale del Mare, che invece cade a fine settembre e fortemente voluta dall’Onu per sensibilizzare l’opinione pubblica in merito al rispetto dell’ambiente marino. Volontà che ritroviamo anche nella giornata che il nostro paese ha dedicato al mare, fondamentale per la vita stessa sul nostro pianeta.

Cos’è la Giornata nazionale del mare? Com’è nata e qual è la sua storia? Qual è il tema dell’edizione 2022 e quali sono le iniziative a cui partecipare, coinvolgendo anche i bambini della scuola primaria, della scuola dell’infanzia e delle scuole secondarie di primo e di secondo grado?

Oggi cercheremo di rispondere a queste e a tante altre domande su questa giornata.

11 aprile, Giornata del mare in Italia

Per valorizzare il mare come risorsa economica, culturale, scientifica, ricreativa, in Italia si celebra da qualche anno l’11 aprile la Giornata Nazionale del Mare. Il 13 febbraio 2018, in seguito all’entrata in vigore del nuovo Decreto sul Codice della Nautica, è stata istituita la Giornata Nazionale del Mare (D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229 – Art. 52).

Questo giorno vuole aiutarci a riflettere sull’importanza del rispetto e della conoscenza del mare, che è una risorsa preziosa per tutti quanti, in particolare per il nostro paese che è una penisola circondata su tre lati dall’acqua, che diventano anche fonte di sostentamento per le popolazioni che abitano sulle coste.

Cos’è la giornata del mare

Francesca Santoro, specialista di programma della Commissione Oceanografica Intergovernativa dell’Unesco (Ioc-Unesco), coordinatrice delle iniziative del Decennio delle Scienze del Mare per lo Sviluppo Sostenibile (2021-2030) voluto dall’Onu all’interno della promozione dei 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030, spiega così cos’è questa iniziativa che si celebra ogni anno.

La Giornata Nazionale del Mare è un’occasione importante per sensibilizzare soprattutto i più giovani sull’importanza del rispetto e della conoscenza del mare, risorsa di grande valore per il mondo e per l’Italia in particolare.

Il mare in Italia, una risorsa preziosa

L’Italia è una penisola, per cui il mare è una parte importante sia per quello che riguarda la sua economia sia per quello che riguarda l’ambiente e la biodiversità. Per proteggere la fauna del mare sono state create 27 aree marine protette nel nostro paese. Ed esistono anche due parchi sommersi.

Sono 228mila gli ettari di mare e 700mila i chilometri di costa posti sotto tutela, per preservare questi habitat dalle attività umane legate soprattutto alla pesca e al turismo e permettere ai pesci di riprodursi in libertà. Senza tralasciare il fatto che spesso i nostri mari sono inquinati proprio per colpa nostra: proteggere fauna e flora marine e adottare comportamenti green diventa fondamentale.

Come spiegare la giornata nazionale del mare alla scuola primaria e alle medie

La Giornata del mare è un’occasione soprattutto per parlare ai ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado, dall’infanzia alle superiori, passando per le elementari e le medie, dell’importanza di “sviluppare la cultura del mare inteso come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico“.

Per parlarne a scuola, in base all’età dei ragazzi, sono molti gli approcci che possiamo usare:

Schede didattiche per spiegare l’importanza del mare sulla Terra.

Disegni da colorare per i bambini più piccoli per raccontare la fauna marina.

Visione di film e documentari in classe, per poi parlare dei contenuti degli stessi.

Creare un percorso di gioco per approfondire le tematiche più importanti legate alla difesa dell’ambiente marino, fornendo alla fine un patentino o un passaporto di provetto esploratore del mare.

Comprendere insieme ai ragazzi quali sono i comportamenti da adottare per evitare di sprecare acqua e di inquinare i mari.

Adottare a distanza una tartaruga o un altro animale marino in difficoltà.

Organizzare una gita in una delle oasi marine protette del nostro paese.

Video per bambini dedicati al mare

Su YouTube sono tanti i video di approfondimento che possiamo vedere insieme ai più piccoli, a casa e a scuola:

“Dalla parte del Mare” di Francesco Malingri – Kilimangiaro 01/07/2018

Il mare spiegato ai bambini – Lezione di Geografia per la scuola primaria

Il mare – La geografia spiegata ai bambini di scuola primaria del maestro Tommaso Provvedi

L’acqua: un bene prezioso – Lezione di scienze e di educazione civica della Maestra Cristina Vivaldi

Nami e Fibi, un mare da salvare

Senza nome e l’inquinamento, cartone animato per bambini

Libri per bambini sul mare

Ed ecco tanti libri da leggere insieme ai bambini a scuola o da consigliare come lettura a casa con mamma e papà: sceglili in base all’età del piccolo lettore.

Dov’è la Stella marina?, edito dalla casa editrice fiorentina Clichy

Salviamo il mare di Linda Maggiori, edito da Giaconi Editore con illustrazioni e prefazione di Greenpeace Italia

Caro mare di Emanuela Nava, edito da Carthusia nella collana Piccoli viaggi

Sybilla – L’Odissea di una Bottiglia di Plastica di Marco Mastrorilli, edito da Noctua Book

Atlante della biodiversità. Mari e oceani. Edizione a colori, di Emanuela Durand e Leonora Camusso, edito da Sassi

Giornata nazionale del mare 2022: iniziative ed eventi in Italia

Per approfondire le tematiche legate a questa giornata, ecco una serie di eventi che sono già stati organizzati e ai quali puoi partecipare:

Seif – Sea Essence International Festival , sull’isola d’Elba, dall’8 al 10 luglio 2022: festival internazionale dedicato alla salvaguardia e alla valorizzazione del mare e della sua essenza. Il tema sarà “Future landscapes”, per parlare di futuro sostenibile e rispettoso del mare.

, sull’isola d’Elba, dall’8 al 10 luglio 2022: festival internazionale dedicato alla salvaguardia e alla valorizzazione del mare e della sua essenza. Il tema sarà “Future landscapes”, per parlare di futuro sostenibile e rispettoso del mare. Settimana del mare a Monopoli , incontri presso la Biblioteca Civica Rendella rivolti agli studenti della città, sul tema “Difendiamo insieme le tartarughe marine”.

, incontri presso la Biblioteca Civica Rendella rivolti agli studenti della città, sul tema “Difendiamo insieme le tartarughe marine”. Settimana blu a Trani : sono previsti incontri con gli alunni della scuola secondaria di primo grado presso la sede della Lega Navale Italiana per capire l’importanza di questa giornata. E anche una conferenza sul tema “Ambiente Marino: cosa fanno le istituzioni per tutelarlo”. Al termine saranno liberati in mare degli esemplari di tartaruga marina carretta-carretta.

: sono previsti incontri con gli alunni della scuola secondaria di primo grado presso la sede della Lega Navale Italiana per capire l’importanza di questa giornata. E anche una conferenza sul tema “Ambiente Marino: cosa fanno le istituzioni per tutelarlo”. Al termine saranno liberati in mare degli esemplari di tartaruga marina carretta-carretta. Mostra al MuMa, il piccolo Museo della Marineria di Anzio con il patrocinio del Comune e L’ANMI Sez. Anzio: esposizione fotografica, video e di modellini navali. Ingresso libero.

Giornata nazionale del mare, frasi per capirne l’importanza

Concludiamo con una serie di frasi sulla Giornata nazionale del mare che possono aiutarci a capire l’importanza del mare per l’umanità e per ogni essere vivente.

Per me il mare è un continuo miracolo, I pesci che nuotano, le rocce, il moto delle onde, le navi, con gli uomini a bordo. Che miracoli più sorprendenti ci possono essere?

(Walt Whitman) L’uomo ha conosciuto per cinquecentomila anni la fame, il freddo, la violenza.

Questa è la prima generazione umana che non conosce alimenti genuini e il mare pulito.

(Francesco Burdin) Dì alla gente che lo strato di ozono si sta esaurendo, che le foreste vengono abbattute, che i deserti stanno avanzando, che l’effetto serra aumenterà il livello del mare di 2 metri, che la sovrappopolazione ci sta soffocando, che l’inquinamento ci sta uccidendo, che la guerra nucleare potrebbe distruggerci – e sbadiglieranno e si coricheranno per un comodo pisolino. Ma dì loro che i marziani stanno atterrando e urleranno e scapperanno.

(Isaac Asimov) Avete distrutto la natura intera, il mare, le foreste, l’aria. Avete spazzato via la bellezza pur di far soldi e arricchirvi.

(Mauro Corona)

Ricordati che l’acqua è sempre una risorsa preziosa, da non sprecare e da proteggere.