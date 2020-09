Giornata del benessere sessuale, i consigli green per ottenerlo

Fonte immagine: Istock

Oggi, 4 settembre, in tutto il mondo si festeggia il benessere sessuale: ecco qualche consiglio per una vita felice a letto.

Parliamo di: Sesso

Scarica lo stress, fa bene al cuore e ai polmoni: il benessere sessuale è importantissimo nella vita di tutti noi; lo è tanto che l’Organizzazione Mondiale della Sanità gli ha dedicato una giornata. Si tratta di un giorno, oggi 4 settembre, in cui si mette al centro la consapevolezza sessuale, attraverso eventi e azioni promosse dalla World Association for Sexual Health, un’organizzazione impegnata nel promuovere le migliori pratiche per la salute sessuale.

Per essere felici a letto, secondo l’Organizzazione, è necessaria una buona conoscenza in materia: ognuno ha gusti e posizioni del cuore, l’esplorazione è fondamentale.

Quest’anno, poi, la giornata ha un’importanza particolare: come si legge sul portale della World Association for Sexual Health, la nuova situazione mondiale legata alla pandemia da Coronavirus richiede un’attenzione particolare alla sfera sessuale. Il distanziamento sociale e i timori legati all’incertezza del futuro possono influenzare pesantemente la sfera sessuale e psicologica. In questo momento, più che mai, è bene seguire qualche consiglio per una vita sessuale sana e felice.

Consigli green per il benessere sessuale

Per conquistare un’intimità solida e rilassata un passaggio fondamentale è il rispetto dei nostri valori; in altre parole sex toys vegan e plastic free per tutti. E poi lubrificanti bio, totalmente privi di ormoni, silicone o glicerina e, ancora, eco-condom, profilattici ecologici e vegani come quelli proposti da This is L., impresa di donne, che realizza profilattici a rispetto ambientale massimo, incluso un packaging riciclato e una totale dedizione alla sensibilità vegana, senza additivi e lubrificanti dannosi, parabeni e glicerina.