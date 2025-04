Nel 2025, i proprietari di immobili possono approfittare del Bonus Verde, per la sistemazione delle aree verdi private.

Questa misura, prorogata fino al 31 dicembre 2024, offre un incentivo economico per valorizzare e riqualificare gli spazi esterni, promuovendo al contempo la sostenibilità ambientale e il miglioramento della qualità della vita.

Il Bonus Verde è una detrazione fiscale del 36% sulle spese sostenute per interventi di sistemazione e manutenzione delle aree verdi. Riservato agli immobili residenziali, si applica su spese fino a un massimo di 5.000 euro per ogni unità immobiliare, consentendo un risparmio massimo di 1.800 euro. La detrazione viene distribuita in dieci quote annuali, permettendo un risparmio di 180 euro all’anno fino ad esaurimento del beneficio.

Questo incentivo è stato concepito per incoraggiare la realizzazione di progetti che abbiano un impatto positivo sull’ambiente, come la progettazione e l’installazione di giardini pensili, pergolati o fioriere fisse su balconi e terrazze. Gli interventi possono anche includere il miglioramento di spazi verdi esistenti, come la sostituzione di fioriere obsolete con elementi più funzionali e durevoli.

Interventi Inclusi nel Bonus Verde

Tra gli interventi che possono beneficiare del Bonus Verde, troviamo:

Progettazione e Realizzazione di Giardini: Creare o riqualificare giardini privati, comprese le aree verdi con piante, alberi e arbusti. Giardini Pensili: Installazione di giardini su terrazzi e tetti, contribuendo a migliorare l’isolamento termico degli edifici e a ridurre l’impatto ambientale. Pergolati: Costruzione di strutture aperte che possono ospitare piante rampicanti, creando zone d’ombra e migliorando l’estetica degli spazi esterni. Fioriere Fisse: Installazione di fioriere permanenti, che possono abbellire balconi e terrazze, contribuendo alla biodiversità urbana. Impianti di Irrigazione: Realizzazione di sistemi di irrigazione automatizzati per ottimizzare l’uso dell’acqua e garantire la salute delle piante.

È importante notare che non tutte le spese sono ammissibili. Gli interventi di ordinaria manutenzione che non apportano modifiche sostanziali, come potature o trattamenti fitosanitari, non sono inclusi. Inoltre, le opere eseguite autonomamente dai proprietari, senza l’assistenza di ditte specializzate, non possono beneficiare della detrazione.

Per accedere al Bonus Verde, i proprietari devono rispettare alcuni requisiti fondamentali:

Documentazione Fiscale : È necessario conservare tutte le ricevute fiscali o fatture relative ai lavori eseguiti. Questi documenti devono riportare chiaramente il tipo di intervento e i costi sostenuti.

: È necessario conservare tutte le ricevute fiscali o fatture relative ai lavori eseguiti. Questi documenti devono riportare chiaramente il tipo di intervento e i costi sostenuti. Pagamenti Tracciabili : I pagamenti devono essere effettuati tramite strumenti tracciabili, come bonifici bancari o carte di credito. Questo è fondamentale per garantire la trasparenza delle transazioni e il rispetto delle normative fiscali.

: I pagamenti devono essere effettuati tramite strumenti tracciabili, come bonifici bancari o carte di credito. Questo è fondamentale per garantire la trasparenza delle transazioni e il rispetto delle normative fiscali. Autocertificazione: I proprietari devono redigere un’autocertificazione che attesti l’ammontare delle spese e la conformità normativa degli interventi eseguiti. Questo documento è essenziale per la corretta applicazione della detrazione.

Attraverso il Bonus Verde, non solo si possono ottenere importanti vantaggi economici, ma si contribuisce anche a rendere le nostre città più verdi e vivibili, promuovendo la sostenibilità e il benessere collettivo. La possibilità di migliorare le aree verdi private si traduce in un beneficio per l’intera comunità, favorendo un ambiente urbano più sano e piacevole.