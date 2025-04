Ottime novità per le famiglie italiane. Arriva un bonus da 1.500 euro, ecco chi ne ha diritto e come fare a ottenerlo.

In un momento complicato dal punto di vista economico come quello che stiamo attraversando sapere di poter contare su un bonus da 1.500 euro rappresenta un grosso aiuto, per non dire una vera e propria manna dal cielo. Le tante crisi degli ultimi anni, i rincari generalizzati e la scarsa crescita degli stipendi stanno mettendo in seria difficoltà le famiglie italiane.

I governi – di ogni colore politico – sono intervenuti mettendo in campo una serie di bonus e agevolazioni per aiutare famiglie e imprese in un momento di grande difficoltà. Tra breve sarà possibile richiedere il nuovo maxi bonus da 1.500 euro. Ecco chi ne ha diritto e come fare per richiedere l’agevolazione statale.

Maxi bonus da 1.500 euro, aventi diritto e modalità di richiesta

Dal 29 aprile ci sarà la possibilità di fare nuovamente domanda per il Bonus Colonnine Elettriche, l’incentivo destinato a coprire le spese sostenute nel 2024 per acquistare e installare infrastrutture per ricaricare i veicoli elettrici. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha annunciato infatti la riapertura della piattaforma gestita da Invitalia. Ma chi può ottenere l’agevolazione?

Il Bonus Colonnine Elettriche è riservato a utenti privati e condomini e si propone di favorire la transizione ecologica nel settore dei trasporti. Grazie al beneficio sarà possibile recuperare fino all’80% delle spese sostenute, con un tetto massimo di 1.500 euro per gli utenti domestici singoli e sempre fino all’80% delle spese (massimale di 8.000 euro) per i condomini che installano colonnine condivise.

Le spese coperte dal bonus e dunque ammissibili al rimborso sono queste:

Acquisto della colonnina o wallbox;

Opere edili e gli impianti elettrici necessari per l’installazione;

Spese di progettazione, direzione lavori e collaudo;

Costi per l’allaccio alla rete elettrica.

Per accedere al bonus occorre che i pagamenti siano avvenuti tramiti mezzi tracciabili (pagamento elettronico accompagnato da fattura). Andrà inoltre allegata la certificazione di conformità dell’impianto, emessa da un installatore qualificato. Le domande per ottenere il Bonus Colonnine Elettriche andranno presentate esclusivamente online sulla piattaforma messa a disposizione da Invitalia.

Una volta effettuato l’accesso con le credenziali digitali (SPID, CIE, CNS) bisognerà cliccare sulla sezione “Colonnine Domestiche”, compilare i moduli richiesti e caricare la documentazione. C’è tempo fino al 27 maggio per fare domanda. Come detto l’incentivo si rivolge sia ai privati che ai condomini. Converrà agire rapidamente perché le domande verranno accolte fino all’esaurimento delle risorse disponibili.