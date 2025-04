Un’offerta pazzesca per questo prodotto che tutti amiamo: Carrefour praticamente lo regala in una promozione che è già in scadenza.

Uno degli alimenti più consumati e amati dagli italiani torna con un’offerta pazzesca che troverai solo da Carrefour. Nei punti vendita del noto supermercato francese troverete questo prodotto italiano di alta qualità ad un prezzo davvero stracciato. L’offerta è a tempo, dunque bisogna fare attenzione a non farsela sfuggire: ancora pochi giorni sono rimasti per riuscire a fare scorta di questo alimento che sulle tavole degli italiani proprio non può mancare.

Un prezzo davvero per tutte le tasche nelle promozioni che accompagnano la fine di aprile e l’inizio del mese di maggio, per questa promozione Carrefour dedicata agli amanti di uno dei simboli dell’Italia per eccellenza. E tra i brand, questo è uno dei migliori in circolazione, anche in fatto di qualità prezzo.

Non perdere questa offerta Carrefour: l’elemento più amato a due soldi

Ad essere in promozione in tutti i punti vendita Carrefour è la mitica pasta La Molisana, prodotta in Molise da più di cento anni e oggi uno dei brand più amati per quanto riguarda la pasta secca e fresca. Per questa sensazionale promozione troverete I mezzi rigatoni da 500 grammi a soli 1,19 euro.

Le caratteristiche, che si trovano sul sito ufficiale di Carrefour sono pazzesche:

La Molisana Antico Molino e Pastificio in Campobasso 1912 Famiglia Ferro Azienda 100% italiana da filiera integrata. Fondata nel 1912 da una famiglia di imprenditori italiani, interamente di proprietà italiana.

Il grano

Utilizziamo solo grano coltivato in Molise, Abruzzo, Puglia, Lazio e Marche, regioni da sempre vocate alla produzione di grano duro di alta qualità.

Il molino

Maciniamo da cinque generazioni il miglior grano, lo decortichiamo a pietra per produrre semole più sicure dal punto di vista igienico-sanitario. Il pastificio Trafiliamo al bronzo per ottenere una pasta ruvida e tenace con un’eccellente tenuta in cottura.

L’acqua

Impastiamo le nostre semole con acqua pura, iposodica con caratteristiche oligominerali delle sorgenti del Matese.

LifeGate impatto zero CO₂

La Molisana partecipa al progetto Impatto Zero di Lifegate grazie al quale sono state calcolate, ridotte e compensate le emissioni di CO2 derivanti dalla produzione di questa confezione, tramite l’acquisto di crediti di carbonio generati dalla creazione e tutela di foreste nel mondo.

L’offerta è attiva fino al 4 maggio, dunque è bene affrettarsi per portarsi a casa questo fantastico prodotto che non può mancare in tutte le credenze degli italiani.