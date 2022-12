Furetto dell’Artico, che animale è veramente

In rete ci sono numerose ricerche in merito a un fantomatico furetto dell'Artico. Nei post che ne parlano invariabilmente c'è la foto di un tenero mustelide candido che, ad onor del vero, è un ermellino. Questo perché, in realtà, non esiste un furetto dell'Artico. Al massimo, se proprio vogliamo rimanere nell'ambito del Mustela furo, potrebbe essere un furetto albino se avesse anche gli occhi rossi.

Per qualche strano motivo, un sacco di persone stanno cercando su Google notizie e foto del furetto dell’Artico. Al che, qualcuno che vagamente conosce il mondo dei furetti, dei mustelidi e in generale degli animali, giustamente potrebbe chiederci che sia mai questo fantomatico animale.

Ripensi ai vari documentari sul National Geographic, ti spremi le meningi per ricordare se nei libri che hai studiato ci fosse questa variante, con momento devozionale ti voti anche a Sant’Alberto Angela, ma niente, questo furetto artico ti sfugge proprio. Poi vai a vedere le foto dei post in questione e scopri l’arcano: trattasi di ermellino, cugino stretto del furetto e di cui esiste anche la variante artica.

Il furetto dell’Artico è in realtà un ermellino

Sì, le varie foto dei post che su internet magnificano il mitologico furetto dell’Artico, con tanto di cuoricini, like, tanto amore e via dicendo, se guardi bene in realtà sono tutte foto di candidi ermellini. Non mi chiedete perché o da dove sia saltato fuori il nome di furetto dell’Artico, però si trovano i medesimi post anche in inglese, col nome di arctic ferret.

Molto probabilmente qualcuno ha visto un ermellino bianco, ma non conoscendo questa specie ed assomigliando parecchio al furetto, suo cugino stretto, ecco che ha unito il mantello candido al furetto ed è saltato fuori il furetto dell’Artico.

Ma andando a vedere bene le varie sottospecie di ermellino, si scopre che effettivamente esiste il Mustela erminea arctica. Probabilmente anche la reale esistenza di questa sottospecie ha generato l’equivoco e lo scambio di identità fra furetto ed ermellino.

Anche perché se si usa un traduttore automatico per tradurre Mustela erminea arctica, salta fuori “ermellino artico”. Però visto che con il termine Mustela è noto il furetto, da qui potrebbe essere nata la confusione del nome.

In realtà dell’ermellino avevamo già parlato in un articolo apposito. Qui ti ricordiamo che l’ermellino è un piccolo mammifero appartenente alla famiglia dei Mustelidi, stessa famiglia del furetto. Il suo nome scientifico è Mustela erminea e, come animale, è diffuso in Europa, Asia e anche Nord America, incluso Canada e Alaska. Il suo habitat naturale sono i boschi, le praterie e le brughiere.

Lungo 22-32 cm con coda di 8-12 cm, come tutti i mustelidi ha corpo lungo e stretto, con zampine molto corte. È molto più piccolo del furetto: pesa sui 260 grammi. La sua peculiarità è che cambia il colore del mantello a seconda della stagione. In estate, infatti, l’ermellino ha una pelliccia di colore bruno rossiccia superiormente e bianca sull’addome, con sfumature nere e giallastre. La punta della coda è nera.

D’inverno, invece, per meglio mimetizzarsi nella neve, ecco che la pelliccia dell’ermellino diventa totalmente bianca, con sola punta della coda nera. Gli occhi sono piccoli e neri.

Come tutti i mustelidi, anche l’ermellino è carnivoro e mangia topi, scoiattoli, lepri, uccelli, rettili e anche insetti.

Il furetto dell’Artico può anche essere un furetto albino

Vogliamo però fornirti un’alternativa all’ermellino ribattezzato erroneamente come furetto dell’Artico. Se proprio vuoi considerare quelle ricerche su Google come incentrate sul furetto, ebbene, tecnicamente esiste il furetto albino.

Il furetto non ha sottospecie, ma diverse tipologie di mantello. Tutti i furetti hanno il nome scientifico di Mustela furo: è un piccolo mammifero carnivoro appartenente alla famiglia dei Mustelidi, la stessa dell’ermellino.

Avevamo già parlato qui del furetto. Qui ti ricordiamo che è un animale più lungo rispetto all’ermellino, siamo sui 40-60 cm, con femmine sempre più piccole dei maschi. Il peso va dai 500 grammi ai 2 kg. Il corpo è snello, lungo e affusolato, con zampe molto corte.

Come colori del mantello, ce ne sono diversi: molto comuni sono il panda e il siamese, ma si hanno anche varianti chocolate, champagne, self e roano. Ma quello che interessa a noi è che esiste anche il furetto albino, quello che potrebbe essere stato rinominato come furetto dell’Artico se non fosse che nelle foto del presunto furetto Artico gli occhi sono neri.

Il furetto albino, invece, come tutti gli animali albini ha gli occhi rossi. Inoltre esiste anche il furetto color marked white: il mantello è del tutto bianco, ma ha una striscia che parte dalle spalle e che arriva alla coda che è di colore marrone o marroncino. In questo caso gli occhi vanno dal nero al blu.

Ah, se si parla di prezzo del furetto dell’Artico, se ti riferisci all’ermellino non ha prezzo in quanto è un animale selvatico che non si può detenere come animale da compagnia. Il prezzo di un furetto dell’Artico inteso come furetto albino, invece, parte dai 300 euro in su, dipende dalle linee di sangue.

