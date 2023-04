Fuori Salone 2023, Eni mette l’energia in movimento con Walk the Talk: tutti i dettagli

Al via il Fuori Salone 2023 di Milano con Eni grande protagonista con l'installazione interattiva Walk the Talk – Energia in movimento.

Il FuoriSalone 2023 è ufficialmente partito e tra i protagonisti di quello che è tra gli eventi più attesi dell’anno a Milano c’è anche Eni, co-producer della mostra Design Re-Evolution organizzata dal magazine Interni.

Eni è impegnata ormai da anni per raggiungere l’importante traguardo zero emissioni nette entro il 2050, obiettivo a cui contribuisce Eni Sustainable Mobility, la nuova società di Eni che combina la bioraffinazione, il biometano, le soluzioni di smart mobility e la vendita di prodotti e servizi per la mobilità nelle sue oltre 5.000 stazioni di servizio in Italia e all’estero.

Nell’ambito della mostra Design Re-Evolution si inserisce anche Walk the Talk – Energia in movimento, un’installazione-gioco dedicata al tema della mobilità sostenibile che può essere visitata nell’Orto Botanico di Brera per l’intera durata del Fuori Salone 2023, da lunedì 17 aprile al 26 aprile.

All’inaugurazione dell’evento, nella giornata del 17 aprile, era presente anche l’Amministratore Delegato di Eni Sustainable Mobility, Stefano Ballista, pronto a raccontare ai presenti gli obiettivi della nuova società di Eni operativa dal 1° gennaio scorso. Eni Sustainable Mobility rappresenta la seconda leva strategica nell’ambito del percorso di Eni per l’abbattimento delle emissioni Scope 1, 2 e 3 entro il 2040. L’obiettivo è di quelli ambiziosi: sviluppare la bioraffinazione, il biometano e la vendita di prodotti, servizi e soluzioni per la mobilità, sia in Italia che all’estero, seguendo un percorso che la vedrà evolvere verso una società multi-service e multi-energy.

In Eni Sustainable Mobility sono confluiti gli asset della bioraffinazione e del biometano, a partire dalle bioraffinerie di Venezia e di Gela, così come lo sviluppo di nuovi progetti in corso di valutazione, come quello di Livorno e quello di Pengerang, in Malesia. Non solo, la nuova società gestirà anche il marketing e la commercializzazione di tutti i vettori energetici come l’idrogeno e l’elettrico, i carburanti anche di natura biologica come l’HVO (Hydrogenated Vegetable Oil) e il biometano, così come tutti gli altri prodotti per la mobilità attraverso una rete di oltre 5.000 punti vendita in tutta Europa.

L’installazione, progettata da Italo Rota e CRA – Carlo Ratti Associati, accompagna i visitatori alla scoperta dell’energia e delle nuove soluzioni per muoversi in modo più sostenibile. Come? Attraverso un coinvolgente gioco interattivo per tutte le età, da affrontare da soli o in piccoli gruppi, avventurandosi nel futuro della mobilità, dal car sharing ai biocarburanti, dalla mobilità elettrica alla rete delle stazioni di servizio.

Come funziona l’installazione-gioco di Eni? Facile! Il giocatore dovrà osservare con attenzione il percorso su cui si muove: le caselle di questo grande tabellone che si snoda tra le varie aree del giardino dell’Orto Botanico mostreranno icone differenti con differenti significati che lo condurranno ad operare delle scelte durante il gioco.

La bellissima location scelta da Eni per Walk the Talk – Energia in movimento, il giardino dell’Orto Botanico di Brera, promette di rendere l’esperienza ancora più suggestiva, divertendo i visitatori e stimolando allo stesso tempo una riflessione collettiva sul tema dell’energia e del nostro rapporto con lo spazio in cui viviamo e ci muoviamo. L’installazione è accessibile anche dopo il tramonto, grazie a uno speciale allestimento notturno da non perdere.

La partecipazione di Eni al Fuori Salone 2023 non si ferma qui. Fino al 23 aprile sarà possibile scoprire Be Charge, la società di Plenitude (Eni) dedicata alla diffusione dei servizi di ricarica per la mobilità elettrica, con l’installazione Connections presso gli spazi di Opificio 31 in via Tortona 31. Anche in questo caso i visitatori possono contare su un’esperienza immersiva per riuscire a percepire, col solo tocco della mano, il fluire dell’energia e condividere tutti insieme la carica v