Frigorifero: consigli per conservare al meglio i cibi

Pulizia, ordine e riduzione degli sprechi. Ecco tutti i consigli per gestire al meglio il frigorifero nella Fase 2.

In un periodo difficile come quello che viviamo, è impossibile poter fare la spesa come ai vecchi tempi; una gestione meticolosa degli spazi e dei contenuti del frigorifero diventa quindi fondamentale per la routine domestica quotidiana. Ecco dunque i consigli e le dritte per conservarle i cibi più a lungo e ridurre al minimo gli sprechi.

Data di Scadenza

Sembra una banalità, ma tantissimi dimenticano sempre di verificare la data di scadenza prima di aprire una confezione, soprattutto quelle dei prodotti a lunga scadenza. Eppure si tratta di una pratica fondamentale non soltanto per la salute, ma anche per evitare gli sprechi.

Aprire e Chiudere il Frigo

Per la corretta conservazione degli alimenti in frigorifero, è imperativo che la temperatura interna resti il più possibile costante. A lungo andare, infatti, gli sbalzi termici contribuiscono alla proliferazione batterica e danneggiano il motore dell’elettrodomestico che sarà costretto a lavorare (e consumare) di più; dunque le aperture devono essere ridotte al minimo.

Organizzazione

Non tutti gli scomparti sono uguali. Gli elettrodomestici di ultima generazione includono sezioni dedicate ai cibi freschi e ai formaggi, alla carne e al pesce, e alla frutta. Per ragioni igienico-sanitarie è importante utilizzare con disciplina gli stessi scomparti, così da evitare contagi.

Non dimenticate inoltre che i piani più bassi sono più freddi di quelli in alto: prodotti di origine animale dunque andrebbero sempre in basso; formaggi, yogurt e altri prodotti fermentati, invece, possono tranquillamente starsene più su.

Cibi Caldi

Mai mettere cibi troppo caldi (o troppo freddi) nel frigorifero o nel freezer; l’innalzamento improvviso della temperatura infatti porterebbe ad un aumento della carica batterica degli altri cibi, e costringerebbe il frigo a lavorare di più. Meglio attendere che arrivi prima a temperatura ambiente.

Per far prima, potreste aiutarvi con un paio di siberini, uno messo sotto e l’altro sopra il contenitore da riporre in frigo.

Pulizia

Una costante pulizia del frigorifero e dei vani consente di tenere a bada la carica batteria e dunque i cattivi odori; non c’è una regola fissa per la frequenza. Dipende da quanto e come lo usate. Diciamo che una volta al mese sarebbe probabilmente l’optimum per tutti. Potete usare acqua, aceto, bicarbonato e olio di gomito, ma esistono diversi prodotti specifici senza risciacquo che fanno miracoli.

Creare Spazio

Mai lasciare i cibi scoperti. Utilizzate sempre dei contenitori ermetici; noi preferiamo quelli vetro, più facili da pulire, atossici e non porosi, ma se ne trovano anche di ottimi in plastica. E non dimenticate che non tutti gli alimenti si deteriorano fuori dal frigorifero, né perdono le proprietà organolettiche; parliamo di aglio, pomodori, patate, banane, caffè, cioccolata, agrumi, torte, miele, uova e molto altro.

