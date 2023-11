Foresta temperata: caratteristiche e dove si trova

Se parliamo di foreste temperate, il riferimento va a quei biomi che si trovano nelle zone temperate del globo. Il clima è mite, le precipitazioni sono in genere moderate e non si concentrano in periodi dell'anno specifici. Le possiamo trovare in Canada e Stati Uniti, ma anche in Nord Europa e Asia Nord orientale, dove querce, frassini e conifere fanno da habitat a vari animali.

La foresta temperata è un bioma che troviamo nelle zone temperate del pianeta, ossia quelle collocate tra i tropici e i circoli polari. In queste aree, dove non fa troppo caldo o freddo, la vegetazione prospera e offre ristoro a vari animali. Le specie vegetali sono invece soprattutto caducifoglie, ossia perdono le foglie in inverno per rifiorire in primavera.

Le querce, gli olmi, i frassini e i faggi sono infatti tra gli alberi caduchi che possiamo notare nelle foreste temperate, ma non mancano anche le conifere. Di fatti, in questi biomi convivono piante decidue e sempreverdi, che rendono i panorami differenti tra loro, in armonia con il variare delle stagioni.

Il disboscamento ha senza dubbio messo in pericolo questi polmoni verdi globali, che nel corso degli ultimi secoli hanno perso estensione. Ad oggi le foreste temperate più imponenti le troviamo in Canada e Stati Uniti orientali. Ma non mancano esempi anche in Europa centrale e occidentale, o in Asia orientale.

Di specie vegetali, le foreste temperate ne accolgono di vario tipo, ma sono importanti, come accennato, anche gli esemplari di fauna che trovano in questi luoghi il proprio habitat ottimale. Ma vediamo quali sono le caratteristiche di questi ambienti e dove sono allocati.

Foresta temperata: caratteristiche

Le foreste temperate si sono originate durante l’inizio dell’era Cenozoica, 65,5 milioni di anni fa e alle latitudini temperate i climi sono diventati in progressione più freschi, più secchi e più stagionali. In zone dove le condizioni rimanevano umide, ma le temperature scendevano in inverno, gli alberi decidui si sono evoluti dagli antenati sempreverdi della foresta pluviale.

Al contrario, nelle aree che divennero più secche, anche se non al punto da inibire lo sviluppo degli alberi e favorire solo la macchia o gli ambienti desertici, si svilupparono le sclerofille. A differenza della foresta pluviale, dove la temperatura rimane la stessa tutto l’anno, in una foresta temperata è facile dire quale stagione sia.

Fa caldo d’estate, ma fa fresco in autunno e freddo in inverno. La maggior parte delle foreste temperate non riceve la stessa quantità di precipitazioni delle foreste pluviali tropicali, ma riceve abbastanza pioggia, che non si concentra solo in determinati periodi dell’anno, per consentire la crescita sana e forte della vegetazione.

Se vogliamo sapere quali siano gli altri biomi terrestri è presto detto. Le già citate foreste pluviali sono tra questi, ma vanno citate anche la tundra, il bioma più freddo del mondo, o la taiga, dove troviamo solo conifere. Ci sono anche deserti e savane a completare la lista, ma non va dimenticata anche la macchia mediterranea.

Dove si trovano le foreste temperate

Le foreste temperate, come accennato, coprono la maggior parte degli Stati Uniti e dell’Europa centro settentrionale, ma le troviamo anche in Asia. Nel Nord America, la foresta decidua orientale si estende lungo la costa orientale, dalla Florida al Maine e a ovest fino Texas e Minnesota. La foresta copre 26 stati degli USA e sfocia in Canada meridionale.

Se ci spostiamo in Asia, va ricordato che parte del Giappone si compone di foresta temperata. In questa area del globo troviamo boschi di frassini e conifere, allocati soprattutto nelle pianure dell’isola di Hokkaido, che è anche l’unico posto in Giappone dove gli orsi bruni vivono allo stato brado.

La foresta di Sherwood in Inghilterra, dove si dice abbia vissuto Robin Hood, è un altro esempio di foresta temperata, dell’estensione di un miglio quadrato. Non è grande, ma è ricchissima di vegetazione e trova posto la Major Oak. La quercia maggiore è una delle specie arboree secolari di questi luoghi affascinanti.

