Riciclare PET conviene? Intervista a Giuseppe Cerbone di Ferrarelle

Il riciclo delle bottiglie di PET è ancora poco diffuso in Italia: ecco le ragioni spiegate da Giuseppe Cerbone, procuratore speciale divisione packaging di Ferrarelle.

Fino a qualche mese fa il tema della plastica era centrale. A spazzarlo via dal dibattito è stata l’epidemia di coronavirus che ha polarizzato l’attenzione dell’opinione pubblica e dei governanti. Tuttavia, la pandemia sta portando ad un utilizzo spinto dell’usa e getta e dunque il problema della plastica è destinato, da qui a qualche mese, ad essere rimesso al centro dell’attenzione.

Proprio per tornare a parlare di plastica, e in particolare di PET (polietilene tereftalato), abbiamo intervistato Giuseppe Cerbone, procuratore speciale divisione packaging del gruppo Ferrarelle SPA, e uno degli artefici dello stabilimento di Presenzano, una eccellenza italiana nel riciclo delle bottiglie di plastica usate.

Dottor Cerbone, avete avuto sempre una prospettiva originale sul PET, valorizzando questo materiale. Avete fatto capire che il polietilene tereftalato ha una vita molto lunga, può essere riciclato. Come e quando è nata l’esigenza di questo cambio di prospettiva?

Grazie alle nostre analisi siamo giunti ad uno scenario che non ci saremmo aspettati: cioè la plastica a perdere ha un impatto ambientale inferiore rispetto al vetro a rendere. Se poi paragoniamo la plastica al vetro a perdere non c’è partita per quest’ultimo. Il vetro a perdere ha un impatto ambientale che è 3 o 4 volte l’impatto della plastica a perdere.

Ci siamo accorti molto presto che il PET era il materiale plastico con minore impatto ambientale. Ma in Italia a differenza del vetro e dell’alluminio il PET non veniva riciclato. Il vetro ha un grado di riciclo molto spinto, ci sono addirittura degli impianti vetrari che marciano al 90 per cento di rottame di vetro. Siamo su livelli direi poco migliorabili. Stessa situazione per l’alluminio che è riciclato prevalentemente per la produzione di packaging.

Mi può spiegare meglio perché ritiene che il PET sia migliore del vetro?

Ci si trova con qualche cosa di estremamente difficile da trattare. Il vetro ha una grande sensibilità agli urti, che ne abbassa le caratteristiche di resistenza. Per questo La vetreria assicura una bottiglia solo per un ciclo e non alla seconda volta che è stata riempita, in quanto non si ha conoscenza di come possa averla trattata il consumatore. Sulla bottiglia di vetro c’è un problema di rintracciabilità perché c’è scritto chi l’ha fatta ma non chi l’ha riempita o che cosa contenesse. Se c’è un danneggiamento occulto del materiale non sempre è possibile accorgersene ed essere sicuri della sua resistenza. Il consumatore può aver usato quel contenitore e averlo danneggiato al punto che già la seconda volta non è più riusabile. Quindi, in realtà, c’è una contraddizione in termini e questo materiale, il vetro, seppur appaia ottimale per le produzioni a rendere ma di fatto non lo è, come non lo è nessun materiale.

Un’azienda che fa packaging ha la necessità di avere delle condizioni di partenza stabili e conosciute . Il materiale a rendere per sua natura è una incognita: lei non sa che cosa un consumatore, con tutta la libertà che gli deve essere lasciata, ci abbia messo dentro. Potrebbe averci messo passata di pomodoro, che lo rende difficile da pulire, potrebbe aver inserito del petrolio per fare il travaso di benzina per la sua autovettura, insomma di tutto. E, infine, potrebbe anche aver danneggiato il contenitore in maniera irrecuperabile.

Una delle strade che nel senso comune si ritiene debba essere la via maestra è quella di creare dei contenitori a rendere che possano essere riempiti più volte, riducendo, in questo modo, l’ impatto ambientale . Purtroppo, questa è una fake news, perché non è vero né da un punto di vista analitico e neppure da un punto di vista della qualità assicurabile.

Perché in Italia in pochi hanno seguito il vostro esempio?

Perché non conviene riciclare la plastica , il materiale vergine costa meno di quello riciclato. Tutto qui, non c’è altro. Il vetro conviene riciclarlo perché il rottame di vetro le abbassa il fabbisogno di energia per fabbricare la bottiglia.

Quali sono i passaggi per recuperare una bottiglia di PET?

I rifiuti urbani differenziati raccolti dai Comuni (plastica, carta, metalli, vetro ecc.), vengono portati a delle piattaforme di selezione dove vengono separati i differenti materiali. Ciò avviene a cura di consorzi specifici per ogni materiale. In Italia esistono consorzi di raccolta come ad esempio CONAI, che comprende il Consorzio Nazionale Imballaggi, che sotto di sé ha Corepla (consorzio recupero plastiche) e altri consorzi di settore che trattano i vari materiali specifici.

C’è un primo passaggio, quindi, in cui il comune porta i rifiuti alla piattaforma, che riceve soldi dal Consorzio specifico per fare un lavoro di selezione. Nel caso del PET, le bottiglie vengono schiacciate e imballate in parallelepipedi, vi è inoltre una separazione per colore.

Questo materiale viene messo all’asta e acquistato ogni mese da Corepla e, adesso anche da un altro consorzio che abbiamo contribuito a fondare anche noi di Ferrarelle, il Coripet – Consorzio volontario per riciclo del PET, che si occupa solo del riciclo del PET. Vengono fatte, quindi, delle aste e noi, insieme ad altri operatori del settore, acquistiamo le balle, il cui costo attualmente è arrivato intorno ai 550/600 euro per tonnellata, molto prossimo al valore del materiale vergine che, come detto poc’anzi, è valorizzato a 750 euro per tonnellata.

A questo punto le balle di materiale arrivano nelle fabbriche e nella nostra vengono assoggettate a una selezione e a un lavaggio. Vengono tolti l’etichetta e il tappo e vengono separate per colore ma principalmente vengono estratti con dispositivi sia automatici che manuali tutti i materiali non desiderati, come ad esempio il policloruro di vinile, che può essere un inquinante dannoso.

Tutto questo materiale deve essere separato fino al punto da ottenere solo PET di elevata purezza. Esso Viene poi macinato e nuovamente lavato.

Insomma, è un procedimento abbastanza complesso, però, se da un rifiuto devi ottenere una materia prima seconda sono necessari sforzi importanti. Alla fine, otteniamo delle scaglie che sono dei frammenti bidimensionali al 99% di PET che devono essere ulteriormente rigradati per poter avere un prodotto che sia idoneo all’utilizzo alimentare.

Un rigradatore è un reattore che elimina l’acqua che il PET tende a includere e ne aumenta la viscosità. Vengono poi eliminati altri inquinanti volatili come ad esempio idrocarburi che il materiale potrebbe aver assunto nel corso della sua vita precedente. A questo punto la scaglia può essere ritenuta utilizzabile a tutti gli effetti per il contatto alimentare e viene miscelata con il vergine perché in Italia non possiamo andare oltre il 50 per cento di impiego del riciclato.

Dopo aver rigradato la scaglia, ormai ad un livello di purezza elevato, la misceliamo con il vergine, perché, come dicevamo, in Italia non possiamo realizzare bottiglie che abbiano più del 50% di materiale riciclato. Infine portiamo la scaglia in un altro reparto dove abbiamo tre presse, e fabbrichiamo le delle preforme che sono il primo stadio della produzione della bottiglia. Sono oggetti molto più piccoli e si trasportano facilmente e questo è un altro dei vantaggi che ha la plastica rispetto al vetro.