Piante ricadenti: le migliori da coltivare in casa

Fonte immagine: Istock

Le piante ricadenti si possono sistemare in ogni stanza della casa e hanno un bellissimo aspetto, sono utili per rendere più accoglienti gli ambienti.

Meravigliose cascate di fiori colorati o di foglie di diversi colori o grandezze: la bellezza delle piante ricadenti è senza tempo, il grosso vantaggio è che possono essere inserite in qualsiasi angolo della casa e del terrazzo per esplodere la loro originalità. Dall’eschinanto al sedum morganianum, dal pothos alle felci: la scelta è davvero vasta e permette di riempire gli spazi senza appesantirli ma anzi rendendoli più accoglienti. Non esistono svantaggi evidenti in questa scelta, basta adeguare le innaffiature alla temperatura presente all’interno della casa e raccogliere in un sottovaso l’acqua in eccesso. Con un po’ di argilla espansa nel sottovaso si potrà mantenere una certa umidità, che con l’evaporazione compensa l’aria eccessivamente secca. Ecco una lista delle migliori piante ricadenti da scegliere.

Piante ricadenti: lista delle migliori

Per abbellire l’appartamento la pianta ricadente è una scelta non scontata e sempre apprezzata; ecco una lista delle migliori: