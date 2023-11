Farina di riso: proprietà e usi

La farina di riso, prodotta dalla macinazione di chicchi di riso, è un ingrediente naturalmente senza glutine ricco di carboidrati, vitamine B e minerali e povero di proteine e grassi. La sua versatilità in cucina ci regala impasti leggeri in fatto di pasta e dolci, pane e fritture croccanti. Contrariamente all'amido di riso, conserva una buona percentuale di nutrienti essenziali. Adatta all'alimentazione di celiaci e di chi soffre di sensibilità al glutine, ecco quali sono le sue proprietà.

Ottenuta dalla macinazione del cereale, la farina di riso è un ingrediente versatile che trova ampio spazio in cucina. Grazie alle sue caratteristiche è uno degli alimenti gluten free concessi ai celiaci e, per questo, è spesso alla base di alimenti destinati alla loro dieta. Ma non solo: si può usare diffusamente nella realizzazione di ricette che piacciono a tutti. Inoltre, vanta delle proprietà che sarebbe bene conoscere per approfittare al meglio delle sue virtù. A cosa serve la farina di riso e come usarla al posto della farina 00 lo approfondiamo di seguito.

Fonte: iStock

Cos’è la farina di riso

La farina di riso è prodotta attraverso il processo di macinazione dei chicchi di riso, che vengono separati dalla loro buccia, macinati in una polvere finissima e setacciati per ottenere il prodotto che tutti conosciamo. Tra le fasi del processo i chicchi di riso vengono sottoposti a sbramatura (ovvero l’eliminazione della lolla e dell’embrione, al cui termine si ottiene il riso integrale, più nutriente di quello che risulterà alla fine degli step), sbiancatura (ovvero l’asportazione, tramite levigatura a pietra, della parte integrale del chicco, altrimenti detta crusca), spazzolatura, lucidatura e brillatura.

Non bisogna confonderla, però, con l’amido di riso, che risulta essere un prodotto decisamente meno nutriente conservando prevalentemente il contenuto di carboidrati per aumentarne il potere addensante. E neanche con la farina di riso glutinoso, che si ottiene da una specifica varietà asiatica.

Farina di riso, valori nutrizionali

E’ una fonte ricca di carboidrati complessi. È naturalmente priva di glutine e quindi, come anticipato, adatta alle persone con celiachia, sensibilità o intolleranza al glutine. Ma contiene anche proteine, fibre, vitamine e minerali. 100 grammi contengono circa 360 calorie: nello specifico, 7 g di proteine, 87 g di carboidrati, 79 g di amido, 1 g di fibre. Inoltre, sodio, potassio, ferro, calcio, fosforo e vitamine del gruppo B.

Proprietà della farina di riso

Le principali proprietà della farina di riso risiedono nell’assenza del glutine e nel fatto che, essendo realizzata a partire da un cereale fonte di carboidrati complessi, fornisce un lento rilascio di glucosio nel sangue e, di conseguenza, una maggiore energia a lungo termine. Inoltre, ha un basso contenuto di grassi e di colesterolo, qualità che la rendono raccomandata per la salute cardiovascolare. Essendo povera di sodio, può essere consumata da chi soffre di ipotensione.

Fonte: iStock

Farina di riso: usi

Permette di ottenere delle preparazioni leggere e digeribili. Rappresenta una scelta più che ideale per chi segue una dieta senza glutine. Aggiunta a miscele di farine gluten free, la farina di riso può essere utilizzata per preparare pane, focacce, biscotti e dolci. La sua consistenza leggera la rende perfetta per le pastelle per friggere verdure, carne o pesce (e, naturalmente, per la tempura giapponese).

In pasticceria, contribuisce a creare dolci soffici e leggeri come torte, muffin e biscotti, o dessert al cucchiaio come i budini. Si può usare anche per fare la pasta fatta in casa e come addensante per zuppe o salse. E’ diffusamente impiegata, infine, nella cucina orientale per preparare involtini primavera, tempura e noodles.

Come usare la farina di riso al posto della farina 00?

La farina di riso ha una consistenza più fine e leggera rispetto alla farina 00, quindi le proporzioni potrebbero variare a seconda della preparazione che si sta realizzando, Tuttavia, nella maggior parte delle ricette, è possibile sostituirla con la farina 00 mantenendo la stessa quantità, nel rapporto di 1:1.

