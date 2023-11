Mashua: proprietà, usi e benefici

La mashua è una radice proveniente da Bolivia e Perù poco conosciuta ma piena di sorprese. Ricca di vitamine, minerali e antiossidanti, promuove la salute immunitaria e cardiovascolare. Può essere consumata cruda o cotta, presenta un sapore unico che può andare ad arricchire insalate, minestre e stufati oltre che dolci e confetture. Vanta proprietà diuretiche e depurative, sostiene fegato e reni. Ha la capacità di modulare i livelli di testosterone attestandosi tra le sostanze anafrodisiache.

Originaria delle regioni andine del Sud America, la mashua (Tropaeolum tuberosum) è una radice tuberosa non troppo popolare – viene infatti coltivata ad uso locale, è “relegata” all’alimentazione delle classi inferiori e non è facilmente reperibile in Italia – che vale la pena conoscere per le sue proprietà nutrizionali e i suoi molteplici benefici per la salute. Poco conosciuta, quindi, merita la pena di essere approfondita. Per questo facciamo il punto analizzandone le virtù, gli usi culinari e i vantaggi che questa radice offre.

Mashua, cos’è

Il Tropaeolum tuberosum è una specie di pianta da fiore della famiglia delle Tropaeolaceae coltivata principalmente in Bolivia e in Perù per i suoi tuberi. Questi ultimi sono una preziosa fonte di nutrienti essenziali, tra cui vitamine, minerali e antiossidanti. La radice di mashua è particolarmente nota per la presenza di carboidrati, proteine, vitamine e un alto contenuto di nutrienti che includono fosforo, ferro e calcio. Per questo si rivela essere un alimento adatto per una dieta sana ed equilibrata.

I tuberi variano di colore dal bianco al giallo, è possibile reperirne di viola o rossi. La polpa è invece gialla. In quanto alla composizione nutrizionale, i tuberi secchi possono contenere fino al 14-16% di proteine, circa l’80 % di carboidrati, e 9 µg/100 g di ß-carotene. Interessante è il contenuto di vitamina C, che si attesta sui 480 mg/100 g.

Mashua, proprietà e benefici

Tra le sue proprietà si annoverano quella di modulare i livelli di testosterone, per questo si conferma tra le sostanze anafrodisiache. Grazie alle sue proprietà diuretiche e depurative, si rivela efficace nel sostenere la salute renale e nel facilitare la rimozione delle tossine dal corpo. Inoltre, è stata associata a una riduzione della pressione arteriosa, fungendo da alleato per la gestione della salute cardiovascolare. La sua azione benefica si estende anche a problemi legati al fegato.

La sua azione antiossidante, invece, è dovuta al suo contenuto di antociani. In quest’ottica si rivela ideale per chi soffre di problemi cardiovascolari, specie grazie alla presenza delle vitamine del gruppo C ed E. Infine, aiuta a combattere l’anemia ed eliminare i calcoli renali.

Usi della mashua

La mashua si presta a diverse modalità di consumo, sia fresca che essiccata al sole (al termine del processo di essiccatura risulta più dolce, così come avviene per le patate dolci). Consumata fresca, la radice può manifestare retrogusto di amaro. I tuberi vantano una consistenza unica, con una crosta croccante e un cuore tenero, che tende a maturare verso una morbidezza più accentuata nel tempo. I tuberi, così come anche i fiori di questa pianta, sono spesso cucinati a vapore o inseriti in zuppe, minestre e stufati (assorbe sapori e aromi circostanti, diventando una componente piuttosto saporita).

La radice di mashua è deliziosa anche fritta e servita come contorno, si può aggiungere a diverse verdure e trova impiego anche in pasticceria, dove viene usata sia all’interno dei dolci che per dare vita a marmellate. Può essere consumata cruda, aggiunta a insalate o tagliata a fette come snack. La sua consistenza croccante e il sapore leggermente piccante aggiungono un tocco unico a diversi piatti freschi. Infine, grazie alla consistenza simile a quella delle patate, può essere utilizzata come alternativa in molti piatti in cui normalmente si utilizzerebbero le prime.

FONTI:

Photo Credit apertura | Youtube