Da Esselunga c’è una bibita amatissima a un prezzo super scontato, ma il tempo è limitato, per cui conviene affrettarsi.

Il gran caldo è arrivato un po’ su tutta l’Italia, e in certi momenti sembra davvero insostenibile. Quando l’afa è così forte, è importante idratarsi a dovere, per non incorrere in malori e altre problematiche. Con il caldo intenso, infatti, il nostro corpo perde molti liquidi attraverso la sudorazione, e questo può portare a conseguenze in certi casi, persino letali.

Ecco perché l’idratazione non può essere trascurata in alcun modo, in particolare con l’acqua. Se non si beve, oltre alla conseguente disidratazione, potrebbe anche occorrere un forte calo di performance, sia a livello fisico sia mentale.

Spossatezza e persino confusione e difficoltà nello stare attenti, possono emergere. Occhio soprattutto al colpo di calore: quando l’organismo non riesce a raffreddarsi in quanto non ha liquidi, la temperatura del corpo può salire talmente tanto da provocare nausea, vertigini, si potrebbe svenire e c’è anche chi, nei casi più gravi, ha perso la vita.

L’idratazione, dunque, è davvero fondamentale. Oltre all’acqua, nel periodo estivo, in tanti adorano bere bibite fresche, che soddisfino anche il palato con sapori gustosi e differenti. Da Esselunga, c’è una bibita amatissima a un prezzo super scontato. Ecco cos’è e quanto costa.

Questa amatissima bibita, da Esselunga costa pochissimo ed è super gustosa: il prezzo da non perdere

Come abbiamo visto, d’estate si beve ancora di più e una bibita fresca è ciò che ci vuole per rinfrescarsi un po’.

In estate ci sono molte più occasioni per stare in compagnia di chi si preferisce, e bere qualcosa insieme può essere un modo per chiacchierare, confidarsi, parlare del più o del meno. Se un ospite arriva, è bello avere il frigo pieno e potergli offrire qualcosa di delizioso e rinfrescante.

Da Esselunga ci sono bibite stupende ed economiche, per tutti i gusti. In particolare, c’è uno sconto da non perdere sul tè al limone Smart, la cui confezione da 1.5 litri costa solamente 0.94 centesimi. Un prezzo davvero incredibile che consentirà di farne davvero una bella scorta, e se arriveranno gli ospiti non si sarà mai sprovvisti.

Un bel tè da mettere in frigo e una volta tirato fuori, permette di godere di un effetto rinfrescante, soprattutto nelle giornate più afose. È pronto da bere, idrata l’organismo, e il suo sapore è davvero molto gradevole.