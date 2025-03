Un’esplosione, seguita da un violento incendio, ha scosso nel pomeriggio di oggi il complesso industriale della Perfetti Van Melle, situato a Lainate, in provincia di Milano. L’incidente è avvenuto intorno alle 14 in un magazzino di via Clerici, dove erano stoccati scarti di lavorazione, come riportato dal Corriere della Sera.

Immediatamente dopo l’esplosione, sono intervenuti i vigili del fuoco di Milano e Saronno, che hanno mobilitato diversi mezzi per contenere le fiamme. Una densa colonna di fumo si è elevata per decine di metri, risultando visibile anche dall’autostrada e da varie zone del Nord Milano. In via precauzionale, le autorità hanno deciso di evacuare tre edifici residenziali adiacenti all’azienda per garantire la sicurezza dei cittadini.

Fortunatamente, l’incendio è stato dichiarato sotto controllo nell’arco di un’ora e non si registrano feriti o persone coinvolte. Tuttavia, per prevenire rischi legati alla possibile diffusione di sostanze chimiche, sono stati attivati i mezzi di pronto intervento del nucleo Nucleare Batteriologico Chimico Radiologico (NBCR), specializzati nella gestione di emergenze di questo tipo.

Perfetti van melle: un colosso della confetteria

La Perfetti Van Melle, fondata nel 1946 a Lainate, è un leader mondiale nel settore della confetteria. L’azienda, che ha acquisito una dimensione multinazionale dopo la fusione con l’olandese Van Melle nel 2001, è nota per la produzione di marchi iconici come Big Babol, Brooklyn, Golia, Mentos e Chupa Chups. Recentemente, abbiamo approfondito la storia di quest’ultimo marchio, evidenziando le sue indicazioni di consumo e la sua evoluzione nel tempo.

La Perfetti Van Melle ha saputo conquistare il mercato globale grazie a prodotti innovativi e di qualità, diventando un punto di riferimento nel settore dolciario. La sua capacità di adattarsi alle esigenze del mercato e di lanciare nuovi prodotti ha contribuito a mantenere la sua posizione di leadership, nonostante la crescente concorrenza.

Indagini in corso

Le autorità competenti hanno avviato un’indagine per chiarire le cause dell’esplosione e dell’incendio, al fine di accertare eventuali responsabilità. È fondamentale comprendere le dinamiche che hanno portato a questo incidente per evitare il ripetersi di situazioni simili in futuro. La sicurezza dei lavoratori e dei residenti nelle vicinanze deve essere una priorità, e le indagini serviranno a garantire che vengano adottate tutte le misure necessarie per prevenire rischi analoghi.

In un contesto in cui la sicurezza industriale è sotto la lente d’ingrandimento, la Perfetti Van Melle dovrà dimostrare di saper gestire non solo la produzione, ma anche le emergenze, garantendo così la fiducia dei consumatori e delle autorità.