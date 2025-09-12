Queste malattie colpiscono le piante proprio in questo periodo: dopo la fine dell’estate devi intervenire tempestivamente.

Con il passaggio dall’estate all’autunno, le malattie delle piante tornano a rappresentare una minaccia significativa per giardini e coltivazioni.

Il cambiamento delle condizioni climatiche, caratterizzato da temperature in calo e aumento dell’umidità notturna, genera un ambiente favorevole alla proliferazione di numerose patologie fungine e infestazioni parassitarie. Esplodono proprio ora all’improvviso alcune delle malattie più pericolose di fine stagione, che richiedono attenzione e interventi tempestivi per salvaguardare la salute delle piante.

Le patologie fungine più temibili di fine stagione

Tra le malattie più aggressive del periodo autunnale figura la peronospora, causata dal fungo Phytophthora infestans, che colpisce principalmente pomodori, patate e melanzane. Questa malattia può decimare interi raccolti se non riconosciuta e contrastata per tempo. Il primo segnale è rappresentato da macchie grigio-verdi sulle foglie che rapidamente diventano marroni; sui frutti si formano chiazze scure, rugose, simili a scottature. Le condizioni ideali per lo sviluppo della peronospora sono temperature intorno ai 10°C e un’umidità elevata mantenuta per almeno 10-12 ore consecutive, dovuta a piogge frequenti e rugiada.

Per prevenire questa minaccia è fondamentale adottare alcune precauzioni: utilizzare sistemi di irrigazione a goccia per evitare di bagnare le foglie, eliminare immediatamente le parti infette e applicare prodotti a base di bicarbonato, potassio e zeolite in modo preventivo. Un’altra malattia fungina molto diffusa in questo periodo è l’oidio, noto anche come mal bianco. Contrariamente ad altre patologie, l’oidio prospera in condizioni di clima caldo e relativamente asciutto, con temperature fino a 26°C. Si manifesta con una patina bianca polverulenta che ricopre foglie e germogli.

Le piante più colpite sono le rose, le zucche, le zucchine, altre cucurbitacee e persino le viti, dove può compromettere la qualità dell’uva proprio durante la maturazione. Il trattamento più efficace contro l’oidio è l’applicazione regolare di zolfo, ogni 7-10 giorni nei periodi a rischio. In alternativa, rimedi naturali come i decotti di bucce di cipolla e aglio spruzzati sulle piante possono risultare utili. Fondamentale è anche la gestione attenta dell’irrigazione, evitando di bagnare il fogliame e prevenendo i ristagni d’acqua.

La botrite, o muffa grigia, rappresenta un’altra minaccia per fiori, frutti e foglie di numerose colture ornamentali e produttive. Le lesioni iniziano come piccole macchie che evolvono in zone necrotiche ricoperte da una muffa grigia vellutata. Predilige ambienti umidi e poco ventilati e colpisce in particolare rose, fragole e grappoli d’uva in maturazione. Nei fiori ornamentali, la botrite fa marcire rapidamente boccioli e petali, compromettendo l’estetica delle piante. Per limitare la botrite è importante assicurare una buona aerazione tra le piante e rimuovere tempestivamente i fiori appassiti. Bisogna evitare un eccesso di concimazioni azotate, che favoriscono tessuti teneri e vulnerabili, e intervenire con prodotti specifici al primo segnale di infezione.

Oltre alle malattie fungine, tra la fine di agosto e settembre si osserva spesso un incremento degli attacchi parassitari. Gli afidi, sia verdi che neri, si moltiplicano rapidamente formando dense colonie su germogli e boccioli. Gli acari o ragnetti rossi proliferano invece in condizioni di clima più secco, causando decolorazioni fogliari e nei casi più gravi la perdita completa delle foglie. Le piante indebolite dal caldo estivo risultano particolarmente vulnerabili a queste infestazioni. Il controllo biologico con prodotti a base di ortica, sapone molle o olio di neem è efficace se applicato tempestivamente. Un monitoraggio costante delle piante è essenziale per intervenire subito ai primi segnali di infestazione.

Per proteggere efficacemente le piante durante la delicata fase di passaggio stagionale, è necessario un approccio integrato che combini prevenzione e trattamenti mirati. In autunno, con la cessazione dell’attività vegetativa, le piante diventano più vulnerabili e richiedono un’attenta ispezione per individuare eventuali focolai di infezione. La rimozione di foglie morte, rami secchi e frutti danneggiati è fondamentale per evitare la diffusione di malattie.

Una leggera potatura può migliorare la circolazione dell’aria e ridurre l’umidità che favorisce lo sviluppo dei funghi. L’applicazione di trattamenti naturali, come i macerati di equiseto o i preparati a base di propoli, contribuisce a rafforzare le difese innate delle piante, aumentando la loro resistenza agli attacchi fungini e parassitari tipici della stagione autunnale.