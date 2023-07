Qual è l’erba per prato che non si taglia

Tagliare il prato di continuo è un'attività che richiede una certa dedizione. Soprattutto durante la bella stagione, quando spesso bisogna dedicare ore di lavoro sotto il sole cocente. Eppure, esistono delle varietà d'erba a bassa o nulla manutenzione, capaci di crescere solo pochi centimetri e di non richiedere, di conseguenza, di essere tagliate. Sia per chi cerca il classico prato a fili d'erba ben curato, che per chi preferisce il fogliame, le alternative non mancano.

Qual è l’erba per prato che non si taglia? Mantenere il manto erboso del giardino sempre perfettamente curato è un’attività che richiede un certo impegno. È necessario tagliare con frequenza l’erba e, soprattutto nella bella stagione, spesso ci si ritrova a lavorare per ore sotto al sole cocente. Ed è proprio per questo che molti si domandano se esistano varietà di erba a bassa manutenzione. Quali varietà scegliere, di conseguenza, per un giardino sempre verde e senza stress?

Fortunatamente, esistono diverse varietà di erba che non necessitano di essere tagliate o, quantomeno, interventi rari nel tempo. È però necessario valutare la compatibilità di queste specie con il clima tipico del proprio luogo di residenza, anche chiedendo aiuto al proprio fornitore di prodotti di botanica di fiducia. Di seguito, qualche utile consiglio.

Per chi fosse stanco di armarsi di tosaerba durante la bella stagione, procedendo a tagli anche più volte al mese, vi sono delle varietà di erba praticamente a zero manutenzione. Si tratta di specie che, per loro natura, tendono a non crescere più di quatto o cinque centimetri in altezza: di conseguenza, anche se lasciate incolte, garantiscono un buon aspetto del proprio prato.

Dichondra repens, l’erba a manutenzione zero

La prima varietà di prato a zero tagli è rappresentata dalla Dichondra repens, appartenente alla famiglia delle Convolvulaceae. Si tratta di una pianta dalla natura tappezzante, questo significa che può coprire l’intero manto erboso in giardino in pochissimo tempo, senza cure particolari. È infatti in grado di adattarsi a una grande variabilità di terreno, così a diverse esposizioni più o meno assolate.

La caratteristica principale di questa erba è nella sua lunghezza: non cresce più di tre centimetri e, per questa ragione, non necessita quindi di tagli. Vi è però una considerazione da fare, prima di scegliere di coltivarla: questa specie non produce i classici fili d’erba, così gettonati per la copertura del prato, bensì delle singolari foglioline. La pianta produce infatti delle foglie arrotondate, quasi a forma di cuore, che ricoprono completamente il manto erboso. Per questa ragione, potrebbe non essere la scelta di punta per giardini molto frequentati, perché tende a non resistere al calpestio continuo.

Frankenia laevis, l’erba che arriva dalle coste

Arriva invece dalle zone costiere una proposta di prato a zero manutenzione, grazie alla Frankenia laevis. Appartenente alla famiglia delle Frankeniaceae, si tratta di una specie erbosa che in natura cresce tra le rocce vicino alle coste, dallo sviluppo tappezzante e dalla crescita bassa. Da qualche anno a questa parte, viene utilizzata anche per realizzare degli originali prati.

La Frankenia laevis si caratterizza per piccoli rametti di foglioline allungate, mediamente carnose. Durante la primavera, la pianta fiorisce ricoprendo i giardini di fiorellini rosa di piccoli dimensioni, che tendono poi a scomparire con l’arrivo dell’estate. Si adatta abbastanza bene a diverse varietà di terreno, non necessita di annaffiature estremamente frequenti e può resistere anche alle giornate molto assolate. Anche in questo caso, la pianta può sopportare un calpestio moderato, ma non continuo nel tempo.

Zoysia tenuifolia, l’erba da prato tondeggiante

Infine, per coloro che fossero alla ricerca di un prato a bassa manutenzione ma dall’elevata originalità, una perfetta soluzione è rappresentata dalla Zoysia tenuifolia, appartenente alla famiglia delle Zoysieae. Originaria dell’India e del Sudest Asiatico, quando non curata questa erba assume infatti delle forme tondeggianti, ricreando così un giardino dalle collinette in miniatura.

Sempre più scelta nei parchi di tutto il mondo, data la ridotta manutenzione e le richieste d’acqua esigue, la Zoysia tenuifolia prevede una crescita di circa cinque centimetri e, di conseguenza, può essere anche non tagliata. Quando lasciata incolta, tende a formare dei ciuffetti sferici, che conferiscono al giardino un tipico profilo tondeggiante. In alternativa, la si può tagliare all’altezza preferita: questa operazione può essere realizzata anche raramente, un paio di volte l’anno.

