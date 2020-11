Elezioni USA: vegani, il 75% preferisce Joe Biden

Il 75% dei vegani si è dichiarato a favore della vittoria di Joe Biden contro Donald Trump alle elezioni USA 2020, dall'esito ancora incerto.

Tra Joe Biden e Donald Trump sembra che i vegani abbiano le idee piuttosto chiare. Ben il 75% di loro ha dichiarato di preferire il candidato democratico in occasione delle elezioni USA 2020. A sostenerlo un’indagine realizzata tra i propri iscritti dalla app di “vegan dating” Veggly.

I responsabili dell’indagine hanno interpellato un campione di 469 iscritti. Malgrado quel che si potrebbe pensare, al 75% di Biden non corrisponde una percentuale vicina al 25% per Trump. Quest’ultimo si è fermato soltanto al 6,5%, mentre ben il 18,5% si è detto più propenso a votare per un terzo candidato.

A incidere sulle preferenze mostrate dai vegani sarebbero soprattutto le questioni legate alla tutela degli animali. In molti casi la scelta veg è compiuta per la spinta morale verso alimenti “cruelty-free”. In questo caso si tratterebbe di orientarsi verso l’aspirante presidente che offre la garanzie maggiori da tale punto di vista. Secondo quanto ha dichiarato il fondatore della app, Alex Felipelli:

Molti vegani sono a favore dell’ambiente e vogliono maggiori protezioni per gli animali. Così non è sorprendente che l’amministrazione Trump goda di poco supporto all’interno di questa comunità. Inoltre è interessante notare che quasi un quinto sceglierebbe un terzo partito. Questo va a mostrarci quante siano le persone che al momento non sono state impressionate né da Biden e né da Trump.

Non solo vegani, scontro Biden e Trump su ambiente e clima

Lo scontro tra Joe Biden e Donald Trump non si gioca soltanto sul fronte dei votanti vegani. Più in generale solo temi come l’ambiente e il clima a differenziare in maniera profonda i due candidati. Il negazionismo climatico e la rimozione delle tutele ambientali portati avanti dal Tycoon si sono scontrati in questi mesi con un approccio maggiormente ecologista da parte del candidato Dem.

