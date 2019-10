Ecomondo: Biglietti e modalità di acquisto

Fonte immagine: Ecomondo

In arrivo dal 5 all'8 novembre Ecomondo 2019: informazioni utili per quanto riguarda biglietti e modalità d'acquisto.

Parliamo di: Ecomondo

Prenderà il via il 5 novembre 2019 la 23esima edizione di Ecomondo. La fiera dedicata alla Green Economy avrà luogo nel consueto scenario di RiminiFiera e riunirà i principali attori mondiali del settori connessi con la mobilità sostenibile, le fonti energetiche rinnovabili, le soluzioni per uno sviluppo sostenibile e contro l’inquinamento, ma anche per la corretta gestione delle risorse idriche e del rischio idrogeologico, nonché per il trattamento dei rifiuti.

Ecomondo 2019 punta a stabilire nuovi record, sia per quanto riguarda le presenze relative ai visitatori che in relazione alla superficie espositiva e al richiamo di attori internazionali. Secondo dati dell’organizzazione, curata da Italian Exhibition Group, ogni anno le visite incrementano di circa il 4%, +10% guardando unicamente ai visitatori dall’estero. Soddisfazione è espressa anche lato mediatico, con oltre 747 milioni di contatti media all’anno. Più di 150 tra seminari e conferenze, a fronte di un numero di relatori superiore a mille.

Aree tematiche e accesso alla fiera

Quattro le aree tematiche di cui si comporrà la 23esima edizione di Ecomondo: Rifiuti e risorse; Bioeconomia Circolare; Bonifica e rischio idrogeologico; Acqua. A queste si aggiungeranno quattro progetti speciali intitolati: SAL.VE; Piattaforma Bio-metano; Circular Economy Stories; Startup green.

Per quanto riguarda l’accesso alla fiera si ricorda che Ecomondo 2019 sarà aperta dal 5 all’8 novembre presso i padiglioni di RiminiFiera. L’orario sarà il medesimo durante tutte le quattro giornate, con apertura dei tornelli alle 9 del mattino e chiusura manifestazione alle 18.

Biglietti e modalità di acquisto

I biglietti in vendita per l’ingresso a Ecomondo sono esclusivamente giornalieri, validi quindi per la sola giornata indicata al momento dell’acquisto e per un singolo accesso (non è possibile uscire dal quartiere fieristico e rientrarvi). È previsto un solo formato di tipo “abbonamento”, che avrà una validità di due giorni (sempre con un singolo accesso al giorno).

Il costo dei tagliandi è variabile a seconda della modalità di acquisto scelta, che può essere attraverso la biglietteria fisica presente a RiminiFiera o tramite quella online (presente sul sito ecomondo.com). Entrambe le soluzioni consentono di assicurarsi sia l’ingresso singolo che la due giorni in abbonamento.

Un ingresso singolo presso la biglietteria in fiera è acquistabile per 25 euro, mentre tramite lo shop online può essere acquistato alla cifra di 12 euro. L’abbonamento per due giorni sarà in vendita presso RiminiFiera al costo di 30 euro, online è disponibile al prezzo di 20 euro.