Ecomondo 2019: Assonautica Italiana porta RiAmare-Essere Plastic Free

Fonte immagine: Foto di Dimitris Vetsikas da Pixabay

Assonautica Italiana sarà presente a Ecomondo 2019 con una mostra divulgativa multimediale e multisensoriale sull'inquinamento del mare.

Parliamo di: Ecomondo Plastica

Assonautica Italiana sarà presente a Ecomondo 2019. Il tema centrale con cui l’associazione si presenterà tra i padiglioni di RiminiFiera è quello della lotta al “marine litter”, l’inquinamento dei mari da rifiuti perlopiù in plastica. Lo spazio di Assonautica ospiterà la mostra divulgativa itinerante “RiAmare – Essere Plastic Free“, attraverso la quale sensibilizzare i visitatori sul problema dell’immondizia in mare.

Una mostra divulgativa per sensibilizzare i presenti e “creare consapevolezza sul grave fenomeno e i danni irreversibili della plastica in mare”. Si tratta, sottolinea Assonautica Italiana, di una “sfida mondiale per curare il mare, liberarlo dai rifiuti e tutelarlo”. La Mostra itinerante “RiAmare – Essere Plastic Free” sarà presente a Ecomondo 2019 dal 5 all’8 novembre 2019 e vedrà GreenStyle.it nella veste di Media Partner.

All’interno della mostra saranno contenuti quattro moduli (container) attrezzati, ciascuno relativo a uno dei temi trattati: Inconsapevolezza; Consapevolezza; Fase del Rispetto; Fase della Rieducazione. Verrann coinvolti tutti i sensi dei visitatori, dalla vista (tramite immagini e video in HD) all’olfatto (essenze legate alle immagini) passando per udito (colonna sonora realizzata con suoni musicali e rumori naturali), tatto (interazione con le immagini mediante nuove tecnologie) e gusto (interazione con contenitori commestibili).

Moderne tecnologie multimediali e 3D che renderanno unica la Mostra itinerante, che a partire da fine anno dall’Italia si muoverà oltre oceano grazie al programma di interscambio Brasile – Italia denominato “Limpeza dos Mares“, modello di azioni per la salvaguardia del Mare realizzato dall’Associazione della Nautica del Brasile ACATMAR nello Stato di Santa Catarina.