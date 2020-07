Ecco Verde, Hands on Veggies: recensione shampoo, body lotion e conditioner

Hands on Veggies contiene estratti di verdura fuori dall'ordinario; li abbiamo testati: ecco la recensione di shampoo, conditioner e body lotion.

Parliamo di: Bellezza naturale e Green Beauty

Ecco Verde è uno store bio online pieno di sorprese: il mese scorso avevamo recensito l’Anti-Cellulite Body Oil e la Skin Glow Mask di Pure Skin, stavolta abbiamo deciso di provare i prodotti di Hands on Veggies. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un brand ecobio che mette al centro del suo concept gli ortaggi: le profumazioni sono influenzate dagli estratti di verdura contenuti all’interno che a volte li rendono diversissimi dai competitor. Tutti i prodotti sono conservati attraverso biofermenti, che mantengono a lungo e in salute il prodotto e il packaging è, naturalmente, riciclabile.

Shampoo Pumpkin e Argan

Questo shampoo di Hands on Veggies è perfetto per chi soffre di capelli spenti e danneggiati: grazie all’azione combinata di zucca e argan il prodotto scende in profondità dando nuova vita al capello. I fermenti di zucca hanno un’importante effetto idratante e riparativo, e l’argon invece viene impiegato come rinforzante e illuminante. Essendo naturale ha il grande privilegio di non contenere siliconi, ma se avete una chioma grassa consigliamo di orientarvi verso altre scelte perché il rischio è di trovarsi a lavare i capelli più del dovuto: l’effetto sui capelli secchi, invece, è positivamente evidente; qualche dubbio sulla profumazione che, però, è possibile spegnere con un olio da applicare prima della fase di asciugatura.

Anti-Frizz Leave-in Conditioner Cucumber

Il conditioner di Hands on Veggies è molto leggero: un prodotto da tenere in borsa in estate quando si va al mare, da applicare dopo il bagno per tenere il capello protetto; tuttavia se soffrite di capelli secchi è opportuno ricorrere ad una maschera o ad un balsamo da applicare durante la doccia. Il profumo, in questo caso, è meno invadente e lascia una piacevole sensazione di freschezza e di idratazione anche sul capello stressato dal sole.

Firming Body Lotion Artichoke & Lavender

Il vero cavallo di battaglia della collezione di Hands on Veggies è sicuramente la Body Lotion. Il carciofo rivitalizza la pelle e delicato latte corpo con la lavanda la nutre in profondità. L’uso costante della lozione riattiva il metabolismo cutaneo, favorendo quindi la rigenerazione dei tessuti con un effetto rassodante. Il grande punto di forza è che si assorbe velocemente lasciando una profumazione leggera ma gradevolissima. Il prodotto è bio, vegan e cruelty free, contenuto in un tubetto riciclato dalla canna da zucchero.

Hands on Veggies: punti di forza

I prodotti sono leggeri, non appesantiscono la pelle e hanno una connotazione fuori dall’ordinario. Sono prodotti con estratti di verdura altamente nutrienti.

Hands on Veggies: punti di debolezza

Nonostante la forza nutriente del prodotto, le profumazioni, in alcuni casi, risultano troppo forti.