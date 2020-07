Davines: recensione prodotti linea SU per pelle e capelli

Tuteliamo il Mare è l’iniziativa Davines che promuove la salvaguardia del pianeta: di seguito la recensione dei prodotti della linea SU.

Parliamo di: Bellezza naturale e Green Beauty

La linea SU di Davines, con estratto di chinotto dal Presidio Slow Food di Finale Ligure, comprende 5 prodotti:

Hair & Body Wash, doccia-shampoo idratante (in due formati: 500 ml, 75 ml). Conscious sunscreen crema solare. Hair MilkHair Mask, maschera per capelli antietà e idratante. Aftersun, crema gel lenitivo doposole.

Recensione Linea SU

I prodotti della Linea SU di Davines sono perfetti per chi deve viaggiare, che si tratti di meeting fuori città dopo il coronavirus o le vacanze estive: le confezioni sono ecosostenibili e leggere e i prodotti sono di buona qualità. Lo shampoo doccia ha una profumazione molto delicata che lascia pelle e capelli molto morbidi dopo una lunga giornata passata al sole. Esiste di due dimensioni per sopperire alle diverse esigenze di chi viaggia in aereo e di chi invece parte per un lungo periodo e ha bisogno di una grande quantità di prodotto. Il latte solare protettivo è uno spray molto leggero per i capelli esposti al sole, può essere spruzzato dopo la doccia per rigenerare la chioma e conferirle un po’ di idratazione a fine giornata. Infine la maschera nutriente applicata due volte a settimana permette di proteggere i capelli durante tutto il periodo di lontananza da casa. Non solo chioma, comunque, nella linea Davines che aggiunge al “kit di sopravvivenza hair&skin care” anche una crema solare molto resistente all’acqua per il viso e per il corpo.

Dal 5 giugno al 18 luglio, acquistando almeno 59€ di prodotti solari SU, 1€ andrà ai progetti di riforestazione e rigenerazione in Trentino e nel Mar Ligure: è questo il cuore del progetto “Tuteliamo il Mare” di Davines che per l’occasione ha rilanciato questa linea di prodotti con un packaging tutto nuovo. I prodotti sono contenuti in flaconi di plastica PE bio based. Inoltre acquistando i prodotti della linea SU si riceve una bottiglia 24 Bottles in acciaio inossidabile in edizione limitata molto comoda per i viaggi: si trasporta ovunque (anche in una piccola borsetta) e l’acqua rimane davvero molto fresca all’interno.

Punti di Forza

Sono molto pratici: comodi da portare in viaggio ed efficaci in un’ottica di mantenimento estivo. Se la chioma e la pelle sono in salute, li traghetteranno verso l’autunno perfettamente in forma, nonostante l’azione aggressiva del sole sul nostro corpo.

Punti di Debolezza

I prodotti sono molto leggeri; per ottenere un effetto più aggressivo ed efficace su cute e chioma rovinata, occorrerà aggiungere altri prodotti per un’azione più mirata. Sono sostanzialmente utili per mantenere i capelli sani e idratati durante tutto il periodo estivo.