Laila Hasanovic, fidanzata di Jannik Sinner, è davvero bellissima, non può che essere naturale per molte donne prendere spunto dai trucchi che usa per apparire al meglio.

Jannik Sinner sta certamente contribuendo ad avvicinare tante persone al tennis, fino ad ora considerato quasi uno sport di nicchia, che non riusciva a spodestare calcio, basket e motori, certamente tra i più amati dagli italiani. Il ragazzo piace certamente per la sua determinazione, ma anche per la semplicità, caratteristica che non ha perso nonostante i tanti successi che sta ottenendo in carriera e che ritroviamo anche in Laila Hasanvic, la sua fidanzata che vediamo seguirlo anche in tribuna nei tornei a cui partecipa.

Recentemente la modella era presente anche in occasione delle ATP Finals, dove lui ha messo in bacheca l’ennesimo trofeo, sorpresa dalle telecamere mentre lui era impegnato in partita e successivamente insieme a lui e al suo team intenta a festeggiare. La ragazza non era però sola, c’era anche Snoopy, il suo cagnolino meticcio che ha conquistato tutti, come in un dolce quadretto familiare. Impossibile però non restare ammirati anche dalla bellezza della giovane, senza particolari artifizi nè atteggiamenti da diva, in grado di essere una fonte di ispirazione per molte altre donne.

Le strategie di bellezza di Laila Hasanovic

Prendere spunto da chi vediamo in Tv, sui social o sui giornali in fatto di look può essere naturale, soprattutto per una donna, a maggior ragione se si tratta di qualcuno che ammiriamo o che sta facendo tendenza. Non può ch rientrare in questa categoria anche Laila Hasanovic, la fidanzata di Jannik Sinner, che abbiamo visto recentemente in occasione della sua vittoria a Torino.

Impossibile non notare i suoi capelli lunghi, ondulati ed estremamente curati, corredati da alcune schiariture in modalità balayage, come va ormai di moda da tempo. Queste sono state create in maniera strategica per valorizzare ulteriormente i suoi ottimi lineamenti, come sanno fare i parrucchieri più bravi, ma è top anche il suo make up, targato Giorgio Armani Beauty, come aveva già fatto vedere in occasione della sua presenza al Festival di Venezia, dove aveva rossetto rosato e occhi smokey, a conferma di come lei non ami gli eccessi.

La semplicità è evidente anche nella sua manicure, in questi ultimi giorni aveva una leggera french, solo in passato l’abbiamo vista con qualcosa di più forte tendente al rosso, ma in genere la modella non ama stravolgersi nemmeno in questo. Un’altra differenza evidente rispetto ad altre colleghe, che sembra non facciano che passare il tempo dall’estetista di fducia, ma che non può che darle un punto in più ai nostri occhi.

Copiare il suo stile non è poi così difficile, basta poco e anche noi possiamo esaltare le nostre caratteristiche, pur senza avere Jannik al nostro fianco.