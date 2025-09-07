Possiede oltre 17mila casa ed è l’uomo più ricco del mondo, anche se in pochi lo conoscono: così è riuscito a realizzare una fortuna.

Quando parliamo di uomini più ricchi del mondo, pensiamo subito ad Elon Musk o Mark Zuckerber, ma ci sono altre personalità, molto meno conosciute in Europa o negli Stati Uniti, che possiedono un vero e proprio impero.

La figura del Re della Thailandia, ovvero Rama X, è poco conosciuta ma, stando alle rilevazioni sui beni mobili e immobili, il Sovrano dello Stato asiatico sarebbe l’uomo più ricco del mondo. Chiaramente il titolo nobiliare “tradisce” l’orgine del patrimonio ma com’è diventato così imponente negli anni? C’è una spiegazione.

Chi è Rama X, l’uomo più ricco del mondo

Stando alle ultime rilevazioni, il Re della Thailandia si aggirirrebbe intorno ai 43mila milioni di dollari. Nel patrimonio figurano: 300 auto di lusso, 52 chiatte ricoperte di foglie d’oro (utilizzate per le sfarzone cerimonie fluviali reali, 38 jet privati ma soprattutto 17.000 proprietà immobiliari. L’attuale sovrano è salito al trono nel 2016 dopo la morte di suo padre, il Re Bhumibol Adulyadej, che ha guidato il Paese per decenni e la sua eredità, come prevedibile, è stata gigantesca.

Ma suo figlio Rama è riuscito a diversificare i suoi investimenti fino a realizzare un’immensa fortuna. La parte più consiste del patrimonio arriva dal Crown Property Office che gestisce un numero enorme di proprietà immobiliari – case, negozi, terreni – a Bangkog (e nelle altre grandi città). Il Sovrano ha sfruttato le proprietà per investire sullo sviluppo turistico del Paese, costruendo grandi centri commerciali di lusso, hotel e tanti negozi.

Non solo: Rama X ha alti investimenti in tutti i rami strategici del Paese, dalle comunicazioni all’energia, passando per il settore bancario. Risulta inusuale per un Sovrano ma, di fatto, Rama X siede nei principali consigli di amministrazioni delle aziende thailandesi.

Classe ’52, unico figlio dei Sovrani Bhumibol e Sikirit, prima della salita al trono Rama X ha intrapreso una carriera militare ed è una presenza discreta e silenziosa nel panorama politico del Paese. Nonostante il ruolo, infatti, raramente appare in pubblico ed ha un rapporto distante con il popolo thailandese, atteggiamento molto diverso dal paese.