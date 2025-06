Per alcune categorie di utenti, l’INPS prevede un doppio accredito: quando occorrerà e chi potrà usufruirne.

Negli ultimi tempi, l’economia italiana (e in realtà è un fenomeno anche globale) ha visto tutta una serie di rincari e la crescita dell’inflazione. Questa situazione ha portato a un ridotto potere d’acquisto che non passa di certo inosservato, soprattutto per le famiglie, che hanno tante spese da affrontare.

Negli ultimi anni, una mano è arrivata dagli incentivi messi in campo dal governo, che hanno costituito un supporto, soprattutto per i nuclei più in difficoltà. Il prossimo mese di giugno 2025, potrebbe riservare una serie di novità per alcune categorie di utenti.

Un doppio accredito in busta paga da parte dell’INPS, potrebbe regalare un po’ di respiro a molti, soprattutto in una fase così complessa dell’economia. Scopriamo, quindi, qual è l’accredito in questione e a chi sarà erogato.

Doppio accredito INPS: a chi spetta e in cosa consiste esattamente

L’estate sta arrivando e con essa ci saranno maggiori occasioni per svagarsi, ma anche per spendere. In un contesto di questo genere, un aiuto in più è sempre valido, soprattutto per affrontare varie spese.

Da quanto riportano fonti istituzionali e informazionescuola.it, alcuni soggetti potrebbero beneficiare di un accredito di 700 euro. Questo denaro in più, arriva da due sussidi INPS, e nello specifico il Supporto Formazione Lavoro e l’Assegno Unico Universale per figli a carico.

Il primo è un sostegno economico di 500 euro per coloro che cercano di reinserirsi nel mondo del lavoro, facendo anche dei corsi di formazione. A ottenerlo, sono coloro il cui ISEE è al di sotto di 10.140 euro.

Per il mese di giugno, potrebbero ottenere due pagamenti assieme, ossia quello del mese corrente e un arretrato. Per cui, riceverebbero 1000 euro. L’altra misura è l’Assegno Unico, e si potrebbero ottenere due pagamenti nello stesso mese per ritardi nei versamenti, ricalcoli ISEE, o arretrati.

A poter ottenere il doppio accredito sono coloro che hanno da poco cominciato a percepire il SFL e saranno pagati per la prima volta, con arretrati annessi. Oppure, i nuclei che aggiornano l’ISEE 2025 e percepiscono soldi, frutto di un ricalcolo dell’Assegno e arretrati.

In definitiva, coloro che percepiscono tutti e due i sussidi, potrebbero ottenere 700 euro in più a giugno. Dunque, per chi avrà i requisiti, si tratta di soldi in più che, in un periodo di inflazione e rincari, fanno sempre molto comodo, senza dubbio.