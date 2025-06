Rifare il bagno, a prezzi contenuti, è possibile, grazie a queste offerte Lidl. Vale davvero la pena dare un’occhiata

Come ogni ambiente della casa, dopo un po’ è necessario rigenerarlo, dargli nuova linfa, e cambiare anche gli oggetti che vi sono. Il bagno è un luogo fondamentale dell’abitazione, che necessita di pulizia costante ed efficace. Qui espletiamo i bisogni ma ci facciamo anche la doccia, il bagno in vasca, e passiamo tanto tempo a prenderci cura della nostra bellezza.

Sta a noi fare in modo che questo sia un luogo pratico e ricco di comfort, perché muoversi liberamente e senza intoppi, riuscendo a prendere tutto ciò che serve per la propria igiene ecc., è una priorità. Questo, essenzialmente, per non perdere tempo.

Ogni tanto, come detto, il bagno necessita un ricambio degli accessori che lo compongono, e anche se in questo periodo di inflazione e rincari, c’è chi è più restio a fare spese, ci sono oggetti validi che possono essere acquistati nei supermercati.

Da Lidl, a tal proposito, ci sono dei prodotti efficienti, a costi contenuti. Sono occasioni da non perdere, per cui scopriamo insieme i prodotti per rendere il tuo bagno più cool e accessoriato.

Bagno rigenerato con gli accessori giusti, in offerta da Lidl

Tra gli accessori più utili per il tuo bagno ci sono degli asciugacapelli agli ioni, al prezzo di soli 11.99 euro. Comodi, a due velocità e tre livelli di riscaldamento, per fare i capelli in modo rapido e soddisfacente.

Molto comoda, da mettere nel proprio bagno, anche una bilancia pesapersone parlante, della Silvercrest. Basta salire sulla bilancia per scoprire il proprio peso, e si spegne anche automaticamente. Inoltre, c’è la lettura vocale del peso, a 11.99 euro.

E ancora, per la doccia, ci sono doccette multifunzione, con ben tre tipi di getto, al prezzo di 6.99 euro. Molto comodo un set di asciugamani, composto da sei pezzi, composto da due teli doccia, due asciugamani per sé e due per gli ospiti, a 9.99 euro.

A soli 17.99 euro, c’è anche un pratico asse per WC con chiusura ammortizzata. Per gli uomini, un comodo regola barba e taglia capelli, dotato anche di forbici, pettine, olio per lame, pennello di pulizia, a 11.99 euro.

Utili, nel bagno, anche dei cesti portabiancheria, a soli 4.99 euro. Da non perdere, anche dei pratici cestini portaoggetti, di cui 4 pezzi a 7.99 euro. Sono molto utili per mettere i vari accessori che servono in un bagno. Si tratta di accessori che possono rendere il tuo bagno più funzionale.