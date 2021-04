Dimagrire grazie al cioccolato? Possibile secondo uno studio

Fonte immagine: Foto di jacqueline macou da Pixabay

Il cioccolato come segreto per dimagrire, a sostenerlo uno studio statunitense: ecco quali sono le chiavi per questo insolito successo.

Dimagrire grazie al cioccolato potrebbe rivelarsi una gustosa realtà. A sostenerlo alcuni ricercatori statunitensi della Pennsylvania State University, il cui studio è stato pubblicato sulla rivista scientifica Journal of Nutritional Biochemistry. Il segreto è nel cacao, vero e proprio elemento chiave di questo insolito trattamento per perdere peso.

Durante l’esperimento i ricercatori hanno somministrato polvere di cacao a un gruppo di topi obesi, per un periodo totale di otto settimane. Al termine della ricerca gli studiosi hanno riscontrato minore quantità di grasso intorno al fegato, persino in quei soggetti che seguivano una dieta ricca di grassi.

Alla base dell’effetto dimagrante del cacao vi sarebbe, ipotizzano i ricercatori, la sua capacità di limitare la metabolizzazione di grassi e carboidrati. Abitualmente impiegato nella produzione di cioccolato, questo ingrediente fornisce un buon apporto di ferro, fibre e fitochimici.

Fitochimici nel cioccolato, benefici del cacao

I fitochimici sono composti contenuti nei vegetali che agiscono a supporto del sistema immunitario e aiutano a ridurre i rischi legati a patologie come l’ictus, l’infarto, l’artrite, la demenza e alcune forme tumorali. Ha sottolineato il Prof. Joshua Lambert, autore principale dello studio e ricercatore alla Pennsylvania State University:

Studi hanno suggerito che il consumo di cioccolato è associato a un ridotto rischio di malattie cardiovascolari e metaboliche quali ictus, infarto coronarico e diabete di tipo 2. Considerato questo, ha senso investigare se il consumo di cacao ha un effetto sul grasso epatico non legato al consumo di alcol, che è comunemente associato all’obesità umana.

I ricercatori invitano però a scegliere il cioccolato fondente o la polvere di cacao non zuccherata, così da ottenere migliori risultati in termini di benefici per il corpo. Una tazza di cioccolata senza aggiunta di zuccheri può rappresentare una utile e salutare ricompensa per aver svolto il proprio allenamento quotidiano, ha concluso Lambert:

Se vai in palestra e ti alleni, e la tua ricompensa quando torni a casa è una tazza di cioccolata, allora questo può essere un motivo che ti aiuta ad alzarti dal divano e metterti in moto.

Fonte: Journal of Nutritional Biochemistry