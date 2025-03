Il periodo che intercorre fra Natale e Pasqua o anche prima delle vacanze estive è il momento per rimettersi in forma, anche approfittando per fare un po’ di attività sportiva.

Le giornate si allungano e, quindi, anche con il tempo che migliora, si è più invogliati ad uscire, a fare sport e a rimettersi in forma. Ma il tutto, come sappiamo, parte sempre dall’alimentazione, che deve essere corretta e bilanciata in ogni sua parte.

E, proprio in procinto del periodo delle vacanze pasquali, è bene iniziare a mettersi a dieta, ma non in maniera drastica: mangiando correttamente, ci si può sentire bene ugualmente.

Una dieta detox per Pasqua

Mettersi a dieta non sempre è qualcosa che piace a tutti. Pensare di dover mangiare insipido, senza grassi, solo verdure o niente carboidrati, fa salire il sangue al cervello e, allo stesso tempo, anche un pizzico di disperazione. Nonostante tutto, però, rimettersi in forma è quanto meno necessario, specialmente in quelli che sono i periodi inframezzo, fra Natale e Pasqua ad esempio.

E, proprio in procinto delle imminenti festività pasquali, iniziare a perdere qualche kg non sarebbe una cattiva idea. Certo non con delle diete last minute che fanno solo male alla nostra salute, ma con una corretta alimentazione che aiuti anche a disintossicarci sotto certi aspetti. Quella che vi presentiamo, ora, è proprio una dieta detox, breve di 3 giorni.

Il menù detox di tre giorni è costituito da pasti leggeri e ricchi di frutta e verdura di stagione, accompagnati da spuntini a base di frutta secca, fresca o centrifugati. Di per se, sembra una dieta restrittiva ma, in realtà, aiuta il nostro corpo a depurarsi quando serve e iniziare a mettere i primi tasselli per arrivare in forma in estate.

Ecco cosa mangiare

Ma cosa si mangia in questa dieta? Vediamolo insieme, partendo proprio dal primo giorno. Al mattino, sono consigliati uno yogurt e un kiwi, accompagnati da tè senza zucchero. A pranzo, un uovo sodo con verdure, mentre a cena una zuppa di verdure. Il secondo giorno, invece, a colazione della frutta fresca, a pranzo un’insalata e a cena del pesce al vapore con verdure.

Il terzo giorno, infine, a colazione di nuovo uno yogurt e un kiwi, accompagnati da tè senza zucchero. A pranzo, un’insalata con gamberi e per finire a cena della ricotta con delle verdure. Una dieta che, come affermano anche gi esperti, non può essere protratta per più di tre giorni come prescritto, poiché è ipocalorica.

Accanto a questo, si consiglia anche di assumere molta acqua.