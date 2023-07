Dieta delle uova per dimagrire in 14 giorni

La dieta delle uova dei 14 giorni aiuta davvero a dimagrire? E quali sono gli altri benefici per la salute? Sebbene possa sembrare estremamente allettante, la dieta delle uova è un regime alimentare ipocalorico, altamente restrittivo e sbilanciato. Probabilmente, non è il metodo migliore per rimettersi in forma.

La dieta delle uova può davvero aiutarci a dimagrire in soli 14 giorni? Tantissime persone nel mondo sono spesso alla ricerca di diete lampo efficaci, in grado di far perdere 5, 10 o persino 15 chili in non più di una o due settimane. Una delle diete ipocaloriche sulle quali molti ripongono le proprie speranze è la cosiddetta “dieta delle uova dei 14 giorni”.

Ma di cosa si tratta esattamente?

Come si può intuire dal nome, questo tipo di dieta si basa soprattutto sull’assunzione giornaliera di uova. In poche parole, si tratta di una delle tantissime diete miracolose e dimagranti, ipocaloriche, iperproteiche e a basso contenuto di carboidrati. Ma cos’è che attrae tanto di questa particolare dieta?

Come molte altre diete estreme, anche quella delle uova promette una rapidissima perdita di peso con uno sforzo apparentemente sostenibile.

Naturalmente, però, anche in questo caso bisogna considerare i vantaggi e, soprattutto, gli svantaggi di questo programma alimentare.

Come funziona la dieta dell’uovo?

Quella delle uova è una dieta particolarmente ricca di proteine, che dovrebbero aumentare il senso di sazietà, portando quindi a mangiare meno e, di conseguenza, a perdere quei fastidiosi chili in più.

Ma a conti fatti, come si fa la dieta dell’uovo?

Per ottenere i risultati sperati, bisognerebbe consumare una breve lista di alimenti ed eliminarne molti altri per un periodo di tempo che può andare dai 3 giorni fino alle 2 settimane.

In questo lasso di tempo, di solito si consiglia di consumare solo:

Uova

Acqua e bevande senza zucchero

Carne o pesce

Verdure a foglia verde

Verdure non amidacee

Cereali integrali.

Dieta delle uova dei 14 giorni

La dieta delle uova dei 14 giorni si basa sul consumo di uova sode per un periodo di 2 settimane. In linea di massima, chi segue questa dieta dovrebbe consumare uova almeno in un pasto al giorno, mentre durante i restanti pasti potrà consumare altre fonti proteiche magre, come carne bianca o pesce.

La dieta prevede 3 soli pasti principali (colazione, pranzo e cena, gli spuntini sono banditi), durante i quali sarà possibile consumare agrumi e verdure low carb.

Dieta delle uova: esempio di menù

Per comprendere meglio questo piano alimentare, vediamo un esempio di menu settimanale della dieta delle uova. Come abbiamo anticipato, lo schema prevede tre soli pasti al giorno, durante i quali è possibile consumare:

Colazione : una fettina di pane integrale con del pomodoro fresco

: una fettina di pane integrale con del pomodoro fresco Pranzo : frutta fresca

: frutta fresca Cena: 2 uova sode con un contorno di insalata e un pompelmo.

In alternativa, potresti scegliere:

Colazione : un uovo sodo e un succo di pompelmo appena spremuto

: un uovo sodo e un succo di pompelmo appena spremuto Pranzo : pollo alla piastra con contorno di pomodori e insalata

: pollo alla piastra con contorno di pomodori e insalata Cena: una fetta di carne con contorno di spinaci.

Quanti kg si perdono con la dieta delle uova?

Probabilmente avrai letto da qualche parte che la dieta delle uova sode fa perdere 24 kg in due settimane, ma sarà davvero così? A prima vista, un obiettivo simile sembrerebbe alquanto utopistico, oltre che francamente malsano.

Va però detto che, con una forte limitazione calorica (come quella prevista in questo tipo di dieta) è sicuramente possibile dimagrire e perdere qualche chiletto di troppo (molto probabilmente, però, non saranno 24 chili in 14 giorni).

Questo stesso risultato, però, può essere ottenuto con qualsiasi altro tipo di dieta altrettanto ipocalorica e restrittiva.

Per di più, ricordiamo che una perdita di peso tanto repentina, di solito, è seguita da una ripresa dei chili altrettanto celere.

La dieta delle uova fa bene alla salute?

Sappiamo bene che perdere peso, quando necessario, può portare giovamento alla salute, ma quel che conta non sono (solo) i chili persi, ma il modo in cui li perdiamo. Perché i risultati di una dieta possano rivelarsi duraturi, è necessario seguire un piano alimentare bilanciato ed equilibrato.

E quindi, cosa ne pensiamo della dieta delle uova?

Questa dieta, oggettivamente restrittiva ed estremamente sbilanciata, potrebbe causare danni a lungo termine, specialmente per chi decide di seguirla per un periodo di tempo superiore alle 2 settimane.

Sul lungo periodo, potrebbero manifestarsi problematiche come perdita di massa muscolare e deficit di vitamine, minerali o altri nutrienti essenziali. Inoltre, si tratta di una dieta assolutamente sconsigliata per chi soffre di alcune malattie, come disturbi cardiaci, diabete, colesterolo alto o altre condizioni mediche.

Se stai pensando di seguire la dieta delle uova dei 14 giorni per dimagrire, prima di farlo consulta il tuo medico o un dietologo.