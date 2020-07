Dieta con crusca d’avena: menu e come funziona?

La dieta con la crusca d'avena è ricca di fibre e permette di ritrovare la forma fisica e stimolare l'efficienza intestinale.

L’estate è un momento molto delicato per l’organismo: vorremmo essere in forma ma spesso si soffre di fame intensa e ritenzione idrica; per questo c’è bisogno di una dieta che stimoli la regolarità intestinale e ci aiuti a mantenere la linea: la crusca è senz’altro una valida alleata. Ne esistono tantissime ricette, ma anche nelle sue varianti più semplici può aiutarci a controllare la fame.

Non solo: ci aiuta anche a proteggere la nostra salute. Recenti studi in Europa e America hanno evidenziato come gli alimenti integrali svolgano un’azione protettrice delle patologie coronariche, del diabete di tipo II e inibitrice dell’oncogenesi del colon (contribuiscono a prevenire il tumore al colon). Ecco perché è importante inserirla all’interno della propria dieta. Contraddistinta dalla presenza di diversi minerali importanti per il nostro benessere – dal calcio, prezioso per la salute delle ossa e dei denti, fino allo zinco – la crusca d’avena è fonte di vitamine del gruppo B, aventi un ruolo centrale nel miglioramento dell’efficienza del metabolismo.

Dieta della crusca: come funziona?

Prima di introdurla nella dieta è opportuno consultare il proprio medico di fiducia, ma una volta ottenuto il suo lasciapassare la crusca può essere introdotta sia a colazione insieme ad uno yogurt, sia a pranzo o a cena all’interno di una gustosa insalata. Durante la giornata tutti abbiamo bisogno di uno snack e un po’ di crusca accompagnata dal miele può aiutarci a fare il pieno di energie senza la paura dei grassi. Un’ultima variante molto interessante la vuole saltata in omelette per dare un pizzico di sapore in più ad un pasto molto light. Comoda e pratica da portare in giro d’estate, la crusca si acquista in qualsiasi supermercato o alimentari.