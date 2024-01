Cos’è la dichiarazione ambientale EMAS?

EMAS è un sistema di ecogestione e audit, uno strumento volontari di gestione ambientale europeo che si rivolge ad organizzazioni che hanno sede nell'UE e fuori dall'UE per poter garantire la qualità dei processi, in ogni fase di lavoro, al fine di tutelare la sostenibilità. Ogni Paese membro ha un'autorità competente che si occupa di verificare le richieste di registrazione, eseguibili online in modo rapido e che si possono registrare facilmente ogni anno, per mostrare i progressi fatti.