Eurospin lancia la lavastoviglie Candy a un prezzo shock: da 600 a soli 299 euro. Un’occasione imperdibile per chi vuole qualità e risparmio.

Settembre porta con sé non solo l’aria frizzante dell’autunno, ma anche offerte che fanno gola a chi sogna di dare una rinfrescata alla propria cucina senza svuotare il portafoglio. Questa volta il merito è tutto di Eurospin, che si conferma campione indiscusso dei “colpi di fortuna” per chi cerca prodotti di qualità a prezzi imbattibili.

L’insegna italiana del risparmio ha infatti lanciato una promozione che sta facendo il giro del web: una lavastoviglie Candy a un prezzo che lascia senza parole. Un modello che di norma supera i 600 euro, ora disponibile a meno della metà. Il risultato? Corsa agli scaffali e click infiniti sul sito ufficiale, dove l’offerta è disponibile in esclusiva online.

Il colpo di Eurospin: qualità top a prezzo mini

Il modello in questione è la Candy CDPH2L1047S, una lavastoviglie da 10 coperti perfetta per le famiglie o per chi ama ricevere ospiti. Eurospin la propone a soli 299,99 euro, un prezzo quasi irrealistico se si considerano le prestazioni e la solidità del marchio. Pur avendo una classe energetica E, la lavastoviglie garantisce consumi contenuti e un utilizzo efficiente di acqua ed energia. Le dimensioni compatte (85 cm di altezza e profondità standard) la rendono ideale anche per cucine più piccole o spazi ridotti, senza rinunciare alla funzionalità.

Tra le caratteristiche più apprezzate troviamo:

Cinque programmi di lavaggio, per adattarsi a ogni tipo di stoviglia.

Partenza ritardata, con possibilità di avvio dopo 3, 6 o 9 ore.

Segnale acustico di fine ciclo, utile per non dimenticare mai il lavaggio in corso.

Rumorosità ridotta a 47 dBA, perfetta per chi vive in open space o desidera un ambiente tranquillo.

Un mix di praticità e comodità che fa dimenticare la fatica del lavaggio a mano, trasformando la routine quotidiana in un gesto semplice e veloce.

La lavastoviglie Candy è acquistabile solo online, attraverso il sito ufficiale Eurospin, con la comoda formula “clicca e ritira”. In pochi passaggi si può prenotare e pagare il prodotto, scegliendo poi il punto vendita preferito tra i 1.200 negozi distribuiti in tutta Italia.

Oltre al prezzo competitivo, Eurospin mette a disposizione anche un servizio clienti dedicato, attivo dal lunedì al sabato, per offrire assistenza in ogni fase dell’acquisto. I metodi di pagamento sono sicuri e rapidi: si può scegliere tra carte di credito e PayPal, per una transazione serena e immediata.

Questa iniziativa conferma la filosofia di Eurospin: qualità, convenienza e fiducia. Portarsi a casa una lavastoviglie Candy a meno di 300 euro è una di quelle opportunità che capitano raramente e non c’è da stupirsi se in tanti stanno già affrettandosi a non lasciarsela scappare.