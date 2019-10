Depressione: dieta sana un aiuto naturale contro i sintomi

Fonte immagine: Photo by Dan Gold on Unsplash

Da un'alimentazione sana come la Dieta Mediterranea un aiuto naturale contro i sintomi della depressione, a sostenerlo uno studio australiano.

Una dieta sana può aiutare a combattere i sintomi della depressione. Allo scopo di verificare tale ipotesi la ricercatrice australiana Heather Francis ha condotto uno studio sul rapporto tra mangiare correttamente e la patologia. Durante la ricerca sono stati coinvolti 76 individui di età compresa tra 17 e 35 anni, uomini e donne con indicatori di ansia e depressione. Il lavoro è stato pubblicato sulla rivista scientifica PLoS ONE.

Durante la ricerca condotta da Heather Francis e colleghi della Macquarie University di Sydney i partecipanti sono stati suddivisi in due gruppi: chi è stato assegnato al primo ha seguito per tre settimane una dieta più salutare rispetto alla solita, mentre gli altri hanno proseguito con l’alimentazione di tutti i giorni. In generale tutti i volontari inserivano solitamente elevate quantità di zuccheri e grassi.

Ai partecipanti inclusi nel primo gruppo è stato mostrato un video di 13 minuti nel quale venivano fornite indicazioni su come seguire un’alimentazione sana ed equilibrata, come la Dieta Mediterranea, che comprendesse il giusto numero di porzioni giornaliere di frutta e verdura, ma anche di cereali integrali, latticini magri e non zuccherati, pesce (non giornaliero, ma circa tre volte a settimana). Da evitare invece prodotti con troppi grassi, zuccheri o con carboidrati raffinati. Da non dimenticare una manciata di noci o semi ogni giorno.

A inizio studio il primo gruppo ha ricevuto inoltre un box contenente del cibo salutare e la promessa di una “gift card” da 60 dollari australiani qualora avessero riconsegnato gli scontrini di acquisto al termine dello studio. Al termine delle tre settimane i partecipanti di entrambi i gruppi hanno risposto a dei questionari di valutazione relativi ai livelli di depressione, ansia e stress: chi aveva seguito una dieta sana ha mostrato miglioramenti su tutti i parametri, effetti positivi non riscontrati in chi aveva continuato a seguire la solita alimentazione. Come ha concluso Francis:

Modificare la propria dieta per ridurre il consumo di alimenti processati e incrementare quello di frutta, verdura, pesce e olio d’oliva ha migliorato i sintomi della depressione nei giovani adulti. Questi risultati si sommano a un crescente numero di prove secondo cui anche un minimo cambiamento nella dieta di tutti i giorni è un’efficace integrazione ai trattamenti per contrastare i sintomi della depressione.

Fonte: PLoS ONE