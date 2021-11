Decorazioni ecosostenibili per il Natale: le promo Amazon da non perdere

Fonte immagine: Pexels

Chi vuole una casa eco chic anche durante le feste, di certo apprezzerà le decorazioni ecosostenibili per il Natale, una serie di addobbi green per rendere bellissima la propria dimora. Le festività sono alle porte, la voglia di trasformare casa è alta. Ed Amazon, come ogni anno in questo periodo, è il posto giusto dove fare shopping per decori e anche regali.

Da metà novembre in poi, con particolare attenzione verso la settimana finale, che è quella del Black Friday, lo store online è sotto la nostra lente di ingrandimento. Il grande lato positivo è la scelta ampia che si trova e di conseguenza la certezza di reperire proprio quello che stiamo cercando.

Si parlava di decorazioni ecosostenibili. Su Amazon ci sono tante opzioni e molte promozioni su addobbi in legno o luminarie LED che ci fanno risparmiare sulla bolletta. Di seguito le scelte di GreenStyle per chi non vuole rinunciare alla tipica atmosfera natalizia, ma desidera anche addobbare la casa in modo ecologico.

Decorazioni ecosostenibili per l’albero di Natale

Lo sappiamo, è l’albero di Natale il grande protagonista durante tutto dicembre e fino al 6 gennaio, quando viene riposto in cantina in attesa delle festività successive. In linea di massima, per un mesetto è lui la star della casa e del salotto, dove in genere trova il suo spazio. Se volessimo addobbarlo in maniera eco, via plastica e materiali chimici, ben trovati invece prodotti naturali.

Il legno è uno dei materiali più apprezzati in tal senso e di seguito qualche opzione di acquisto a cui ispirarci. E se volessimo qualcosa di un pochino diverso, le decorazioni in carta e paglia sono quello che serve.

Un trend in ascesa per Natale 2021 è poi la cosiddetta gonna per albero, un basamento in tessuto o legno intrecciato, che va a coprire il vaso o il metallo dell’abete artificiale. Il rattan è un materiale naturale con fibre intrecciate, che si presta a dare un tocco shabby chic al nostro salotto.

In lista abbiamo infatti messo anche un coprivaso rigido in rattan, con nastro in tartan, adatto al periodo delle feste e anche a chi ama lo stile vintage.

Addobbi ecosostenibili per la casa

Le mensole, il caminetto e le vetrine dei mobili di casa sono il palcoscenico per le nostre decorazioni natalizie. In casa si respira un’aria diversa nel periodo delle feste e ogni angolo del living può rinnovarsi con stile. Non ultimo il tavolo della sala da pranzo, dove i runner a tema sono il tocco chic di cui non fare a meno.

Anche in questo caso il legno, il cotone ed il lino sono tra le nostre scelte di materiali, ma anche le decorazioni con luci LED sono in lista. Senza dimenticare anche una simpatica opzione in carta riciclata.

Per la zona relax di casa, diciamo sì ai copricuscini a tema con i classici soggetti natalizi, il tutto in sfumature avvolgenti di bianco e rosso. I già citati runner sono sempre dello stesso genere. Le scelte sono tra decorazioni con simpatici gnomi o un nastro di cotone scozzese con soggetti natalizi ricamati a contrasto.

Luminarie natalizie LED ed a risparmio energetico

In casa e in giardino o balcone, si sa, i giochi di luce sono quello che ci vuole per rendere l’atmosfera natalizia ancora più scenografica. Se vogliamo però un Natale più green, le soluzioni ecologiche fanno al caso nostro. Le luminarie LED ed a risparmio energetico consumano di meno, dando una mano ad ambiente e portafoglio.

Se all’esterno ci piacciono gli scenari invernali, i proiettori LED sono quello che serve per dare luce e teatralità alla facciata della casa. Ma in giardino non possono mancare, oltre alle classiche luminarie bianche o colorate, per alberi e siepi, anche lanterne e decorazioni ad energia solare.

Da interno o esterno ci sono poi catene luminose e tende LED, con le quali ricreare pittoresche ambientazioni natalizie. A noi la scelta sul bianco freddo o caldo, a seconda del gusto. Ma senza dimenticare che è anche possibile mescolare un pochino le opzioni e rendere le zone indoor e outdoor di casa davvero spettacolari.