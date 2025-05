Guardare alle offerte dei singoli supermercati è un qualcosa che, non appena ci arrivano i volantini a casa, facciamo. Tutti, indistintamente: perché siamo sempre alla ricerca dell’offerta per poter risparmiare.

Quando però, ci troviamo davanti il volantino della Lidl allora andiamo sul sicuro. Sì, perché questa catena di supermercati propone sempre delle offerte inimitabili e che, davvero, non hanno eguali a confronti di tanti altri supermercati che sono sparsi nel circondario.

Le ultime offerte sono quelle che riguardano questo mese di maggio: prodotti per la nostra tavola e anche per la nostra casa a prezzi davvero unici nel loro genere e, moltissimi, a poco meno di 5€ l’uno. Possibile? Vediamo insieme di cosa si tratta.

Grandi Marche alla Lidl in offerta

Quando pensiamo alle offerte dei supermercati, attendiamo con ansia l’arrivo, nelle nostre cassette postali, dei volantini. Li spulciamo tutti nella speranza di trovare quel o quei prodotti che fanno al caso nostro e che hanno prezzi ribassati, proprio per approfittarne e farne scorta. Quello che ci stupisce più di tutti è notare come, invece, è una singola catena di supermercati che propone offerte su offerte.

La Lidl, infatti, proprio per questo mese di maggio propone una serie di offerte imperdibili ed irripetibili che fanno davvero venir voglia di scendere a fare la spesa. Si tratta di offerte in vigore a partire da lunedì 12 maggio e valide fino al 18 maggio. Ma di cosa si tratta nel dettaglio? Innanzitutto, parliamo di tantissimi prodotti che costano meno di 5€ l’uno.

Nella maggior parte si tratta di prodotti alimentari ma, anche, di prodotti che possono essere utili per la nostra casa: le offerte sono tutte qui e non puoi lasciartele scappare.

Prodotti per grandi e piccini

Parlavamo di prodotti alimentari, ecco che, ad esempio, sono in offerta i dessert Danette della Danone, nei gusti cioccolato o vaniglia, in confezione da 6 a soli 1.99€. O anche la salsa pronta della Mutti, in bottiglia da 400 grammi a soli 1.49€.

Per i più piccoli, anche il maxi tubo di Smarties a soli 2.09€, come anche i nuovissimi Pandorì della Bauli a soli 2.19€. Ma non è tutto: per quel che riguarda i prodotti per la persona, sono in offerta i pannolini della Lines a soli 5.49€ la confezione. Per l’igiene della casa, invece, lo spray sgrassatore della ACE a soli 1.89€ la confezione.

Ciò che colpisce, però, è che si tratta di prodotti definiti delle Grandi Marche. Possibile trovarli a prezzi così stracciati? Solo da Lidl sì: non lasciarteli scappare.