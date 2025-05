Negli ultimi anni, il lavoro di cassiere o cassiera di supermercato è diventato uno dei più ricercati in Italia.

Questo lavoro è anche soggetto a cambiamenti significativi, come l’introduzione delle casse automatiche, che potrebbero mettere a rischio i posti di lavoro tradizionali. Ma quanto guadagnano realmente i cassieri e le cassiere in Italia?

Per determinare il guadagno di un cassiere di supermercato, è necessario fare riferimento al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il commercio, specificamente quello di Confcommercio, che attualmente è fermo al 2019. Le retribuzioni sono organizzate in livelli, e il livello di inquadramento di un cassiere dipende dalle sue competenze e responsabilità. Generalmente, il cassiere di supermercato viene inquadrato al quarto livello, mentre il cassiere principale, che ha maggiori responsabilità, si trova al secondo livello. In pratica, il guadagno mensile di un cassiere si aggira tra i 1.280 euro e i 2.010 euro lordi, escludendo tredicesima e quattordicesima mensilità.

Maggiorazioni per lavoro straordinario e indennità di cassa

Oltre allo stipendio base, i cassieri possono beneficiare di maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo. Le maggiorazioni sono significative e possono influenzare notevolmente il guadagno totale. Inoltre, i cassieri ricevono un’indennità di cassa, una compensazione per la responsabilità di gestire il denaro, che varia a seconda del livello di inquadramento del lavoratore. Questi importi sono applicabili a tutti i cassieri che operano in vari settori, non solo nei supermercati.

Uno degli aspetti più richiesti dai lavoratori è il calcolo dello stipendio netto, che è la cifra effettivamente percepita dopo le detrazioni fiscali e i contributi previdenziali. Lo stipendio netto di un cassiere varia in base all’anzianità e all’esperienza lavorativa. È importante notare che superare un netto di 1.500 euro è piuttosto difficile, a meno che il lavoratore non faccia un numero significativo di straordinari o lavori nei fine settimana.

Mansioni del cassiere di supermercato

Oltre a gestire le operazioni alla cassa, il cassiere di supermercato ha una serie di responsabilità che vanno oltre il semplice incasso. È la figura che rappresenta il punto di contatto diretto con il cliente, e la qualità del servizio offerto può influenzare notevolmente la soddisfazione del consumatore.

Le principali mansioni di un cassiere includono la gestione del registratore di cassa, l’assistenza al cliente, la verifica e conteggio del denaro a fine turno, e la redazione dell’inventario. Queste responsabilità richiedono non solo abilità tecniche, ma anche competenze interpersonali e di problem-solving, rendendo il ruolo del cassiere una professione dinamica e multifunzionale.

Il lavoro di cassiere, pur affrontando sfide significative come l’automazione, continua a rappresentare una scelta professionale valida per molti italiani, offrendo opportunità di crescita e stabilità, soprattutto in un mercato del lavoro in continua evoluzione.