I clienti di Esselunga possono esultare, il “regalo” dello storico brand per tutti loro: pioggia di sconti in arrivo.

Esselunga, una delle catene di supermercati più apprezzate in Italia, ha recentemente introdotto novità entusiasmanti che renderanno l’esperienza di acquisto ancora più conveniente per i suoi clienti.

Con un focus particolare sulle esigenze dei consumatori, il programma di fidelizzazione si arricchisce di sconti e promozioni pensati per soddisfare anche i palati più esigenti. Scopriamo insieme come queste novità, in vigore a partire da maggio 2025, possano tradursi in vantaggi concreti per tutti i clienti.

Grandi sconti da Esselunga: il “regalo” ai clienti

A partire dal 18 maggio 2025, i clienti di Esselunga potranno approfittare di un’offerta straordinaria: triplicheranno i punti Fragola su una selezione di prodotti. Questo significa che acquistando due confezioni di un articolo specifico, i clienti non riceveranno solo il doppio dei punti, ma ben tre volte il valore. Questa strategia non solo incoraggia i consumatori a fare scorte, ma permette anche di sfruttare al massimo le promozioni in vista della chiusura della raccolta punti per l’anno in corso.

Dal 19 maggio 2025, Esselunga apporterà un cambiamento significativo nella sua politica di accumulo punti. Fino ad ora, i punti Fragola venivano accreditati solo per spese superiori ai 6 euro, escludendo chi spendeva meno. Con la nuova normativa, ogni euro speso porterà con sé un punto Fragola, rendendo il programma di fidelizzazione più accessibile a tutti, in particolare ai clienti che fanno spese più piccole. Questa modifica rappresenta un passo importante per garantire che anche i clienti che vivono da soli possano accumulare punti e ottenere sconti.

Inoltre, la nuova struttura del programma prevede che il numero di punti accumulati per euro speso scenda da 2 a 1. Tuttavia, questa modifica è compensata dalla riduzione della soglia per ottenere sconti significativi: ora basteranno solo 2000 punti per ricevere uno sconto di 20 euro, rispetto ai 3000 punti necessari in precedenza per uno sconto di 27 euro. Questa semplificazione rende più facile ottenere sconti e stimola l’acquisto di prodotti a prezzo ridotto in modo più frequente.

Con queste novità, Esselunga dimostra di avere a cuore le esigenze dei suoi clienti, offrendo un programma di fidelizzazione che non solo premia la fedeltà, ma rende anche ogni visita al supermercato un’esperienza più gratificante. Con l’arrivo dell’estate e l’aumento delle spese per barbecue, pic-nic e vacanze, queste modifiche potrebbero rivelarsi particolarmente vantaggiose. Esselunga si prepara a fronteggiare la concorrenza con un’offerta che continua a confermarla come un punto di riferimento nel panorama della distribuzione alimentare italiana.