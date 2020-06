Crema viso anti macchie: come funziona e quando usarla

Le macchie sulla pelle, chiamate anche melasma, non sono altro che una iperpigmentazione nell’area facciale: ecco come combatterle.

Parliamo di: Bellezza naturale e Green Beauty

Il melasma è una forma di iperpigmentazione cutanea del viso, delle macchie in due parole, che si identifica con la comparsa di una serie di macchie bruno-marroni, spesso unite tra loro. Le macchie del melasma hanno contorni irregolari e forme disomogenee; si distribuiscono su zigomi, naso, fronte, mento e labbro superiore. Combatterle è una vera e propria impresa ma scegliere la crema giusta può fare la differenza. Il consiglio è di fare dei test sulle mie migliori bio sul mercato e, qualora continuassimo ad avere problemi, rivolergersi ad un dermatologo per scoprire causa delle macchie e antidoti consigliati. macchie ad alta pigmentazione, si verificano quando una zona localizzata di melanina si accumula su una zona specifica della pelle. Possono essere posizionate sulla zona della fronte, del naso, degli zigomi o delle guance.

Macchie del viso: cause

L’estate sta arrivando e fare un po’ di prevenzione non è mai male, dunque ci siamo, veniamo al punto: le macchie sul viso nella maggioranza dei casi hanno origine derivante dall’esposizione alla luce solare.

Questo tipo di inestetismi spesso influenza l’uniformità e la luminosità della pelle. Possono essere preludi per le rughe e possono colpire qualsiasi donna a prescindere dal tipo o colore dal tipo di pelle. Tra le fonti naturalmente: la genetica, la gravidanza, la luce UV e alcune altre specifiche patologie della pelle. Inoltre, anche certe tipologie di farmaci possono sensibilizzare la pelle a questo tipo di inestetismo. Un’altra motivazione può essere l’età: le variazioni ormonali causate da stress, pillole contraccettive, gravidanze e menopausa possono anch’esse essere un fattore. Le cause, insomma, posso essere davvero tantissime.

Crema viso anti macchie: di cosa si tratta?

Sempre più brand hanno introdotto all’interno delle loro collezioni skincare tanti prodotti utili per combattere le macchie sulla pelle. Ma non solo, molti di questi sono stati pensati per risolvere più problemi della pelle contemporaneamente: naturalmente va da sé che troppi problemi risolvono, meno riescono ad essere efficaci sul singolo inestetismo. na crema anti macchie viso è diversa da una crema anti macchie corpo e a loro volta sono diverse da una crema schiarente o una crema sbiancante. La depigmentazione è un processo delicato e da svolgere con cura: impariamo a chiederci sempre quel’è il prodotto più adatto alle nostre esigenze, senza risparmiare sulla nostra pelle. Una buona crema anti macchie viso agisce con un effetto combinato. Prima agisce tramite peeling usando agenti esfolianti, poi sfrutta i principi attivi schiarenti per creare il vero e proprio effetto depigmentante. Se non sono presenti tali ingredienti, la crema antimacchie sarà perfettamente inutile. Ecco perché è importante controllare sempre l’incipit, come punto di riferimento per comprendere la bontà del rimedio. Tenete presente che le macchie sono innescate dall’attivazione del processo di sintesi della melanina, che è reversibile per cui non disperate mai! A questo problema una soluzione efficace esiste, consiste solo nel trovare la crema antimacchie più adatta alla nostra pelle. E’ importante sentirci in salute e belle dalla pelle alla punta di capelli. Prendetevi del tempo per prendervi cura di voi stesse e trovare la crema per il viso dei vostri sogni!