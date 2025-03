Negli ultimi anni, il panorama del **giornalismo** ha visto un **aumento** preoccupante di **richieste** provenienti da **agenzie** e **privati**, che mirano a pubblicare **articoli falsi** o **comunicazioni promozionali** camuffate da **contenuti editoriali**. Almeno due volte al mese, il Fatto Alimentare riceve queste proposte, alcune delle quali giungono anche dall’estero, in particolare dal **Regno Unito** e da altre **nazioni**, con **compensi** indicati in **sterline** o **dollari**. Si tratta di una pratica che non solo mina la **credibilità** dei **media**, ma viola anche il **Codice deontologico** professionale dei **giornalisti**, il quale impone una chiara distinzione tra **comunicazioni commerciali** e **articoli informativi**.

Una caratteristica comune di queste **richieste** è la richiesta esplicita di pubblicare **contenuti** senza alcuna **etichetta** che ne indichi la **natura promozionale**, come ‘Promoredazionale’ o ‘Sponsorizzato’. Questo tentativo di mascherare la **pubblicità** come **notizia** è un comportamento inaccettabile, che il Fatto Alimentare ha sempre respinto con fermezza. La **redazione**, infatti, ha una **linea editoriale** chiara e non è interessata a queste forme di **pubblicità ingannevole**, nonostante la sensazione che ci siano molti **soggetti** disposti a sfruttare tali opportunità.

Un esempio di richiesta

Un esempio emblematico di queste pratiche è rappresentato da un’**email** ricevuta recentemente. L’autrice, **Giovanna R.**, si presenta come una **professionista** di un’**agenzia** di **comunicazione digitale** attiva in **Italia** e in altri **paesi europei**. Nella sua comunicazione, esprime interesse per la pubblicazione di **articoli a pagamento** per diversi **clienti**, sottolineando che la sua **agenzia** dispone di una **redazione interna** in grado di fornire i **contenuti** richiesti.

**Giovanna** pone diverse domande, tra cui il **costo** per la pubblicazione, la possibilità di inserire **link ‘dofollow’** e se vi sia una **dicitura** che indichi la **natura promozionale** dell’**articolo**. Altre questioni riguardano la **permanenza** degli **articoli** nel **sito** e la possibilità di pubblicare **comunicati stampa**, il tutto con l’intento di ottenere il massimo **vantaggio** per i suoi **clienti**, senza **trasparenza**. La richiesta, purtroppo, è un chiaro esempio di come alcune **agenzie** cerchino di sfruttare il lavoro dei **giornalisti** per ottenere **visibilità** per i loro **clienti**, senza rispettare le **linee guida etiche** del **settore**.

Il Fatto Alimentare, come **testata indipendente** e senza **conflitti di interesse**, continua a mantenere la sua **integrità**, rifiutando di cedere a queste **pressioni**. La **redazione** è consapevole dell’importanza di garantire un’**informazione** di **qualità** e di non compromettere la propria **reputazione** per interessi **commerciali**. La **lotta** contro le **pratiche ingannevoli** nel **giornalismo** è fondamentale per preservare la **fiducia** dei **lettori** e per mantenere un’**informazione** libera e imparziale.